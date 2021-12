El fútbol modesto no está muerto

San Agustín del Guadalix (Madrid), 2 dic.- En plena dictadura de las estrellas mediáticas y con el mundo de la mercadotécnica tomando el deporte rey, todavía existen pequeños reductos del fútbol de antes. El de las medias descosidas, los madrugones los domingos y el olor a panceta en las gradas.

“Es algo que nunca se ha visto y posiblemente no tengamos muchas más posibilidades de que pueda volver a ocurrir”, aseguraba para EFE esta semana Juan Manuel García, presidente del San Agustín del Guadalix. “Llegar aquí para todos nosotros es un premio”, añadía, y, pese a la derrota, lo fue. El club madrileño no dio fácilmente su brazo a torcer. Armado y combativo desde el primer momento, lució sólido ante un Osasuna que monopolizó la posesión, como se preveía.

Los locales, por mediación de Joselu, llegaron a incomodar a Dario al comienzo. El San Agustín no concedió ocasiones claras pero se respiraba tensión cuando el conjunto de Jagoba Arrasate salía a campo abierto.

El San Agustín acabó el primer periodo dando su mejor versión y el conjunto navarro viéndose un tanto desarbolado en defensa. Perdiendo balones y generando espacios que dieron alas al conjunto madrileño, que creía y, con ellos, los aficionados. La intensidad de los locales estaba siendo clave pero a su vez la gran incógnita al descanso.

Osasuna metió una marcha más tras la reanudación y pronto sacó rédito. Un disparo de Barbero a la media vuelta acabó entrando de forma dubitativa en la meta de Farru. El primer varapalo para los locales. El equipo de Arrasate terminó de abrir brecha con el gol de Roberto Torres. Ontiveros y el Chimy Ávila remataron las aspiraciones locales. San Agustín no decayó en cuanto a intensidad pero el ritmo y la calidad del combinado navarro acabaron siendo determinantes.

Hay vida más allá de los grandes y la Copa es buen recordatorio de ello. No solo es un torneo, sino una oportunidad de retornar al génesis del fútbol. El San Agustín no se puedo hacer con la victoria pero tampoco perdió. Fue una fiesta merecida para ese fútbol que no brilla por televisión ni mueve millones de euros pero que sí ha unido a nietos, padres y abuelos desde tiempos inmemoriables.

Se respiraba un ambiente especial en el Estadio Municipal de San Agustín del Guadalix. Era una oportunidad para todos. Para los que abandonaron el sueño de su infancia, los que no pudieron continuar el camino o los que simplemente no atesoraban la calidad suficiente.

Había un poco de los 4.000 espectadores en los 11 jugadores locales.

Sancho Lladós Sanginés