Luis Suárez recibe el Trofeo EFE; "un premio al esfuerzo y al trabajo"

Madrid, 2 dic.- Goleador infinito y factor diferencial para proclamar campeón de Liga al Atlético de Madrid en 2020-21, el delantero internacional uruguayo Luis Suárez recibió este jueves el Trofeo EFE al mejor jugador iberoamericano de la Liga española la pasada temporada; "un premio al esfuerzo y al trabajo" del atacante, según expresó Gabriela Cañas, presidenta de la Agencia EFE, durante la ceremonia de entrega del Balón de Plata en la sede central en Madrid.

"Todos los reconocimientos a nivel individual son bienvenidos. Le hacen a uno estar orgulloso por el trabajo y el sacrificio que le dedica a esta profesión, que diariamente pierdes horas con tus hijos y tu familia para poder rendir al máximo nivel. Es un reconocimiento a ese sacrificio que uno se otorga", expresó el '9', agradecido al Atlético de Madrid por "lo que ha hecho", por "confiar" en él "en un momento complicado" que vivió el "año pasado" con su salida del Barcelona después de seis campañas en el club.

Una imagen le emocionó. Aquella instantánea en el estadio Nuevo Zorrilla de Valladolid, en la última jornada, cuando su equipo se proclamó campeón con un gol suyo. Ya había terminado el partido. Él, sobre el mismo césped, compartía su alegría con una video llamada con su familia, con la felicidad del campeón, con la reivindicación de un futbolista que lo había pasado mal cuando el Barcelona prescindió de él.

"Es un premio al esfuerzo y al trabajo. La Agencia EFE aplaude los valores del deporte, los valores del esfuerzo en sí mismo y del trabajo en equipo. Y en la Agencia EFE tenemos que seguir trabajando en equipo para seguir siendo la gran empresa iberoamericana que somos", recalcó Gabriela Cañas, quien entregó el trofeo al atacante uruguayo.

"Estamos felices de dar este premio a Luis Suárez. En la Agencia EFE tenemos una auténtica pasión por el deporte y por los valores que representa. En eso estamos bastante unidos. También en la vocación iberoamericana. Esta balón simbólico que te otorgamos es una manera de tender puentes de España con Latinoamérica. A nosotros nos entusiasma. La Agencia EFE no es sólo española sino iberoamericana", dijo.

"Nos gusta seguir la actividad de los deportistas, especialmente de los deportistas como Luis Suárez, al que la Agencia siguió desde muy jovencito, cuando salió de Montevideo, cuando jugaba en el Nacional, que me dicen que es el equipo de Benedetti y Galeano también", explicó Gabriel Cañas, que citó un texto de Benedetti: "Gracias al fútbol los uruguayos nos hicimos conocidos en el mundo. La gente de otro lado no entendía cómo un país tan pequeño, que casi no sale en el mapa, era campeón. El fútbol le hizo bien al uruguayo, le dio importancia".

"Creo que Luis Suárez le da importancia al fútbol", abundó la presidenta de la Agencia EFE, que recordó la "biografía espectacular" de un "futbolista de oro, un magnífico goleador".

"UNO DE LOS MEJORES FUTBOLISTAS QUE HA DADO URUGUAY EN TODA SU HISTORIA"

Ana Teresa Ayala, embajadora de Uruguay en España, aseguró que con este premio "se ha distinguido a una gran persona y a uno de los mejores futbolistas que ha dado Uruguay en toda su historia, el máximo goleador de nuestra selección". "Quiero felicitarte, Luis, por este galardón, que es el reconocimiento a tu entrega y esfuerzo en cada uno de los partidos con el Atlético de Madrid y con nuestra selección", añadió.

"Eres un orgullo y un gran embajador de Uruguay en el mundo. Verte en cada partido nos emociona, nos contagia y nos transmite fielmente las características más sobresalientes de los uruguayos, el compromiso y la garra charrúa. Felicitaciones a ti y a tu hermosa familia, que sin lugar a dudas son parte de este éxito que hoy en día te encuentra", continuó.

El Trofeo EFE 2020-21, el balón de plata, reconoce a un goleador total, que ha hecho historia en cada uno de los equipos de su carrera y en la selección uruguaya. Su destreza ofensiva es incontestable. No hay mejor demostración ni más reciente que el pasado curso, cuando marcó los 21 goles que impulsaron al Atlético de Madrid a la cima del campeonato, que se transformaron en 35 de los 86 puntos con los que el equipo rojiblanco se proclamó campeón de la Liga. Fue definitivo como siempre lo ha sido.

"Es para mí una inmensa alegría y un honor ser testigo del reconocimiento que hoy recibe nuestro futbolista uruguayo. El Trofeo EFE es sin duda un merecido galardón que reconoce y avala la fantástica temporada de Luis Suárez con la camiseta del Atlético de Madrid. Aporta jerarquía, experiencia, personalidad, carácter, compromiso y voracidad deportiva. Enhorabuena por este trofeo tan merecido", expresó Enrique Cerezo, su presidente en el club rojiblanco.

"Tu compromiso y tu trabajo nos seguirá dando muchas alegrías a la afición rojiblanca, que siempre te muestra cariño y admiración. Felicitaciones a la Agencia EFE por la magnífica elección de este año 2021. Ha acertado de pleno", añadió el dirigente sobre Luis Suárez, el goleador del Atlético campeón.