El Gobierno municipal se reconoce "preocupado" por la posibilidad de que Vox no se siente a negociar los Presupuestos de Madrid

La portavoz del Gobierno municipal y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha reconocido este jueves que el Gobierno municipal está "preocupado" por la posibilidad de que Vox no se siente a negociar y no se aprueben los Presupuestos de 2022 para la capital.

En al rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz ha afeado a Vox "una situación que no es responsable", porque "no han dado la oportunidad" de explicar el proyecto para las cuentas públicas de la capital.

"No se nos ha dado la oportunidad de explicar, y lo honesto y lo transparente es decir en qué condiciones se necesita la ciudad. No hay ninguna razón sólida y de peso para no sentarse con el Gobierno", ha señalado a continuación.

Requerida por la posibilidad de aprobar los Presupuestos con Recupera Madrid, Sanz ha recordado que la bajada de impuestos es "una línea roja" y que la izquierda "nunca" ha bajado impuestos en el Consistorio madrileño.

Fue en el Pleno de este martes cuando el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, formalizó la ruptura con los 'populares' en lo que respecta a las cuentas públicas, y le dijo al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que no contara ni con él ni con su grupo para aprobarlas.

Por su parte, el regidor volvía a pedir ayer, "como alcalde", un encuentro con Ortega, ya que está convencido de que si conoce los presupuestos, "los aprueba". Si bien, la negativa del líder de Vox en Cibeles ha llegado por WhatsApp, llamada telefónica y a través de su secretaria, según manifestó Almeida.