Díaz Ayuso se compromete a rehabilitar y subvencionar las casas de la línea 7B

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha comprometido este jueves a dar “prioridad absoluta” a los afectados en San Fernando de Henares por la línea 7B de Metro y ha apuntado que garantiza “el coste de rehabilitación e indemnizar a las familias a las que no se pueda arreglar las cosas con todas las garantías”.

Así lo ha expresado durante la sesión de control que se está celebrando en la Asamblea de Madrid, a la pregunta de la socialista Pilar Sánchez Acera sobre cómo dará el Ejecutivo regional a las peticiones de las familias afectadas.

La presidenta ha indicado que, hasta ahora, se han invertido 30 millones de euros y su intención es “arrimar el hombro en todo lo que sea necesario”, no como el PSOE que sólo trata de sacar “rédito político” y “crear más ruido y alarma que sólo perjudica” a los afectados.

Ha reconocido que estas obras están generando “grandes problemas” pero ha incidido en que el Gobierno Regional “no hace otra cosa que intentar dar soluciones”, a lo que ha recriminado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “regalarle a los independentistas” los presupuestos para que “Cataluña reciba cuatro veces más que Madrid en infraestructuras.

“Es una vergüenza. El PSOE está acabado en Madrid”, ha afirmado.

Por su parte, Sánchez Acera ha recriminado a Ayuso su pacto de presupuestos para el 2022 con Vox, sin aceptar las enmiendas parciales de la izquierda, porque está “excluyendo a millones de madrileños” y le ha advertido que su política no es otra que “ la confrontación con todos”.

“Ha creado una moda pero detrás no hay nada, solo bronca y confrontación. Un día se levantará y no habrá nadie más con quien enfrentarse. Usted solo habrá pasado la moda y no habrá dejado ningún legado que merezca la pena”, ha apuntado.

La línea 7B de Metro de Madrid fue inaugurada en 2007 y ha tenido que ser intervenida en varias ocasiones, debido a la composición geológica del terreno que tiene una gran cantidad de aguas en el subsuelo cercano al río Jarama.

En algunos casos, el debilitamiento de las estructuras de algunas casas ha sido tan grande que, tras un peritaje, la Comunidad de Madrid declaró en junio pasado la ruina de tres viviendas de la calle de la Presa, de San Fernando, que deberán ser demolidas. Son más de 200 familias las afectadas por esta situación.