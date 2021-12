Laso: "El Maccabi es un equipo incómodo"

Madrid, 1 dic.- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid que ante el Maccabi cumplirá 800 partidos en el banquillo madridista, calificó al equipo israelí de "incómodo" y de "bien construido sobre tres pilares básicos, Scottie Wilbakin, James Nunnally y Ante Zizic.

"Wilbekin es quien maneja el equipo con muchas opciones y un buen tiro de tres puntos y con tres jugadores como Evans, Taylor y Di Bartolomeo detrás. Nunnally es un gran anotador y un jugador que comete muy pocos errores en defensa y en ataque", dijo Laso.

"Zizic está haciendo una gran temporada, la mejor desde que volvió de la NBA. Y si a esto le sumamos la rotación de Reynolds y Williams, que tiene muchos puntos en sus manos, tenemos un equipo incómodo, diferente. Un equipo bien construido sobre tres pilares, de ahí la buena temporada que están haciendo", añadió el técnico.

Un dato importante es que el Madrid es el mejor equipo en rebotes defensivos, mientras que el Maccabi es el decimocuarto en rebotes ofensivos.

"El equipo está haciendo un muy buen trabajo en el aspecto reboteador, pero no sólo la gente de dentro, los de fuera también están ayudando mucho", explicó.

Después de jugar cinco partidos en diez días, el Real Madrid ha tenido una semana para descansar y preparar el choque de este jueves, todo un clásico en Europa.

"Necesitábamos descansar física y mentalmente y después de dos días libres hemos cargado pilas y se ha notado en los buenos entrenamientos que hemos podido hacer", resaltó Laso.

El entrenador cumplirá 800 partidos al frente del Real Madrid.

"Bueno, son un montón. Lo sabía porque me lo han dicho, pero no me preocupo por ello, me preocupa el Maccabi y hacer un buen partido", señaló.

En el apartado de bajas, ya sólo está en la enfermería Carlos Alocén.

"Tiene un problema en el pie que nos obligará a pararle unos 15 días, el resto está estrenando y veremos como gestionamos la entrada de los que llevan mucho tiempo fuera como Trey Thompkins y Anthony Randolph", apuntó.

El entrenador hizo una valoración general del momento de su equipo.

"Estamos teniendo buenos momentos ofensivos y defensivos, pero nos falta continuidad en el juego. Los sistemas de ataque y defensa los cogemos rápido, pero nos está costando más, algo lógico por otra parte, saber leer el juego roto, las salidas bloqueadas y cosas así. Hay que adaptarse a muchas situaciones y hay jugadores nuevos", finalizó Pablo Laso.