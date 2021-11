El Grupo Mixto se une a PP y Cs para tumbar que la modificación de la ordenanza de Terrazas sea retirada

Archivado en:

El Grupo Mixto se ha unido a PP y Cs en el Pleno de Cibeles para tumbar la proposición presentada por Más Madrid, apoyada por PSOE y Vox, para que la modificación de la ordenanza de Terrazas fuera retirada, se convocaran mesas de trabajo y con sus resultados se redactara un nuevo texto, no una mera modificación.

El portavoz de Más Madrid en las mesas de terrazas convocadas por Vicealcaldía, Nacho Murgui, ha tildado de "inservible" la ordenanza actual, de 2013, al no dar respuesta a "problemas de convivencia, de contaminación acústica, ante la excesiva ocupación del espacio público o la ausencia de medidas de control".

"Ahora se convoca un espacio de diálogo fallido e insuficiente para modificar la ordenanza, que resulta poco ambicioso y que no resuelve los problemas sino que los cronifica. Además no garantiza el equilibrio de usos, la seguridad vial, la accesibilidad y el descanso vecinal", ha enumerado.

Para Murgui, estas mesas adolecen de "falta de ambición y del consenso necesario en una ordenanza de estas características, que tendría que tener la vocación de llegar lejos". "Retire el proyecto de modificación ahora, que está en información pública, abra una mesa de negociación con comerciantes, hosteleros y vecinos y con esos trabajos aborden la redacción de una nueva ordenanza", ha planteado Más Madrid.

"PROPOSICIÓN BLA BLA BLA"

Para la delegada de Coordinación Territorial, Silvia Saavedra, la propuesta de Más Madrid es "la proposición bla bla bla" porque estando ellos en el gobierno no hicieron nada para actualizarla. "Nos proponen que nos dediquemos a la nada, al bla bla bla", ha criticado a Murgui.

En su intervención también ha criticado al PSOE por no acudir a la tercera mesa. "Es un chollo ser concejal del PSOE porque se dedican a decir que no es no y seguir los postulados de Pedro Sánchez pero como aquí no está ni Esquerra ni Bildu no se negocia", ha lanzado a la bancada socialista. Saavedra ha afirmado tener la puerta de su despacho abierta para negociar el mejor proyecto.

EL MIXTO HABLA DE "BUENA PREDISPOSICIÓN"

El concejal del Grupo Mixto José Manuel Calvo no ha ocultado la "buena predisposición" del área a la presentación de propuestas como la definición de zonas tensionadas y la homogeneización estética. En el Mixto defienden que se levanten las terrazas que generen conflictos y aquellas que no pero se encuentren en zonas tensionadas.

Durante su intervención ha mandado un mensaje a la izquierda. "Madrid es una ciudad de terrazas, que la izquierda lo tenga presente porque el discurso antiterrazas no lo coimpra nadie más que tuiteros o quien tiene una terraza que le molesta debajo de casa", ha declarado.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha cargado contra la "improvisación del área" porque "no han escuchado a los afectados de la hostelería y los vecinos". El edil cuestiona la seguridad jurídica, por lo que ha considerado "razonable que se retire la ordenanza y que el área haga un estudio calle por calle".

La socialista Mar Espinar ha apoyado la iniciativa de Más Madrid para retirar la modificación pero ha comparado a Murgui con el jugador del Barça Larsson, "que entraba en el último minuto de juego", dado que el PSOE ya hizo esa misma propuesta "hace meses".

El Grupo Municipal Socialista ha presentado 16 alegaciones a la modificación de la ordenanza de Terrazas propuesta por Vicealcaldía y siete son las del Grupo Mixto. Más Madrid no ha presentado ninguna porque han decidido que únicamente registrarán enmiendas. Vox tampoco ha presentado alegación alguna, han trasladado fuentes de las formaciones políticas .