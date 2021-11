Hazard, listo para volver

Madrid, 30 nov.- El belga Eden Hazard está en condiciones de regresar a los terrenos de juego, tras superar una gastroenteritis que ha provocado que se pierda los tres últimos partidos del Real Madrid, y según confirmó su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, tendrá minutos ante el Athletic Club.

"Hazard está bien, ha hecho todo el entrenamiento con el equipo y se ha encontrado bien. Ha recuperado buena condición y mañana va a estar con el equipo", manifestó en rueda de prensa.

Después de regresar antes de tiempo de la selección belga, una inoportuna gastroenteritis dejó fuera a Hazard. Pese a su larga duración, Ancelotti siempre ha justificado que el virus era fuerte y no sufría ningún otro problema físico ni lesión muscular.

"No ha tenido molestias musculares, ha tenido una gastroenteritis y le ha costado mucho, como a Rodrygo que se ha entrenado hoy pero no está en su mejor condición. A Hazard le ha pasado lo mismo, no hay otra cosa atrás", aclaró.

Desde el 19 de septiembre no es titular Hazard en un partido de Liga y tras su último problema muscular, solo disputó 34 minutos en tres jornadas, mostrando una pérdida importante de peso en su importancia en la plantilla. Han pasado 24 días de su último encuentro con el conjunto madridista.

"El problema de Hazard es físico, tiene que mejorar su condición", admite Ancelotti. "Ha tenido problemas de varios géneros para mejorarla y necesita minutos que ayudarán a lograrlo y aguantar el momento para jugar más. Tenemos muchos partidos, él está bien, creo que va a tener minutos", sentenció.