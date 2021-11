Ortega Smith a Almeida: "Que le vaya bonito porque con nosotros que no cuente"

Archivado en:

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de escudarse tras su antecesora, Manuela Carmena, igual "que le pasa a la izquierda retrógrada hablando de Franco, que murió hace más de 40 años".

"Le pasa como a la izquierda retrógrada, que no aporta nada en política más que hablar de Franco, que murió hace más de 40 años. Han pasado dos años y medio desde que Carmena ya no es alcaldesa, no se puede vivir de las rentas. Asuma su responsabilidad, no se escude en responsabilidades ajenas", ha espetado Ortega Smith al regidor en el Pleno de Cibeles durante una comparecencia solicitada por el Grupo Mixto.

El concejal de Vox ha remarcado que en política se exige "ser coherentes, tener palabra y cumplir los compromisos" porque, si son necesarios los kilómetros de asfaltado o las viviendas sociales construidas, "lo más importante son las políticas que se aplican". "Los mismos kilómetros los podía hacer Manuela Carmena pero si sus políticas son las de la izquierda y las del sectarismo nada habría cambiado", se ha dirigido a Almeida.

"Nosotros les dimos nuestro apoyo en la investidura para no sólo desterrar del sillón de la alcaldía a Manuela Carmena y sus políticas de la izquierda. Sus nuevos socios comunistas (en referencia al Grupo Mixto) dicen que las políticas de Carmena han vuelto al Ayuntamiento para quedarse", ha espetado el líder municipal de Vox.

Ortega Smith ha enumerado algunos de los acuerdos con Vox incumplidos, desde que no se hayan abonado los retrasos a la Policía Municipal hasta la reconstrucción del mural de Ciudad Lineal con dinero público "con dibujos de comunistas, terroristas y todo tipo de totalitarismos".

También ha hecho mención a que en el Gobierno estén "pegaditos a la pancartita morada de la ideología de género" y la "creación fraudulenta del 'grupo comunixto'" advirtiéndole que "dentro de poco la izquierda le va a quitar el sillón como siga aquí". "Que le vaya bonito porque con nosotros que no cuente", ha advertido al primer edil.