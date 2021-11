Díaz Ayuso recibe el Premio Cambio 16 al Mejor Político del Año

Archivado en:

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este lunes el Premio Cambio 16 al Mejor Político del Año, en una ceremonia que se ha celebrado a primera hora de la mañana en el Hotel Westin Palace en Madrid.

"La proyección de Isabel ha trascendido fronteras, y ha recibido elogios en los medios de comunicación no solo nacionales sino los más prestigiosos internacionales erigiéndose en el valor más emergente en el ámbito político en el último año. Su talante, determinación y firmeza en la defensa de la libertad, la democracia y los derechos fundamentales hacen de ella un referente en la política con mayúscula", han señalado desde el medio a la hora de justificar este galardón.

En su intervención, la dirigente madrileña ha dedicado este premio "a todas las personas que todos los días hacen Madrid, a las que también dedican su vida a la política y al servicio público y especialmente a las que lo hacen con pasión y con ilusión".

Ayuso se ha mostrado orgullosa de contar con "el mejor equipo de gestores, consejeros, viceconsejeros, directores, la mayoría de ellos mucho mejor políticos" que ella.

"Soy una gran afortunada por ello, como lo soy por ser presidenta de la Comunidad de Madrid que es la región donde he nacido, donde he tenido oportunidades y que es sobre todo una región compuesta por ciudadanos de todos los rincones del mundo, un resumen de todo lo español aderezado con lo mejor del mestizaje de distintos puntos del mundo que vienen aquí a vivir en paz y libertad", ha declarado.

La jefa del Ejecutivo regional ha defendido que esto ha sido así "a lo largo de cinco siglos" y simplemente ellos han sabido "interpretarla partitura de lo que significa Madrid". "Madrid si no es libre no sería ella por eso me siento afortunada por, además, enamorarme cada día de esta región", ha subrayado.

Además, ha sacado pecho de ser la presidenta "de siete millones de ciudadanos, de izquierda a derecha, a los que la vida les ha puesto a prueba en los dos años más difíciles que se recuerdan".

"En los momentos difíciles es cuando la política cobra sentido y, por tanto, pase lo que pase en mi futuro lo importante es que lo mejor ya lo he vivido, lo más difícil, el momento más complejo y, además, lo he hecho junto a la sociedad madrileña. A partir de aquí todo lo demás es más sencillo, o menos importante", ha señalado.