Muere un obrero de 25 años al caerle una pared encima en Mejorada del Campo

Un joven de 25 años ha fallecido esta mañana al caerle una pared encima mientras trabajaba en unas obras en la localidad de Mejorada del Campo, ha informado un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.

El accidente laboral, cuyas causas están siendo ya investigadas por la Guardia Civil, ha ocurrido sobre las 11 horas de este viernes en el camino de Alcalá número 7 de ese municipio. Al parecer, estaba subiendo por una de las paredes de ladrillos cuando un muro ha cedido y le ha golpeado, produciéndola la muerte casi en el acto.

Hasta el lugar ha acudido una ambulancia del Summa 112, cuyos sanitarios han confirmado el fallecimiento. No han tenido que intervenir los bomberos porque el obrero no había quedado atrapado. No ha habido más heridos. La Policía Local también ha intervenido tras el siniestro.