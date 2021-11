Villacís considera "pueril" la oposición del PSOE a la ordenanza de terrazas

Madrid, 24 nov.- La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), ha dicho este miércoles que el PSOE está haciendo "la oposición por la oposición" al Gobierno municipal, de una manera "pueril, antigua y destructiva", después de que la portavoz de los socialistas, Mar Espinar, haya dicho que su partido no se sentará en la mesa en la que se debate sobre la ordenanza de terrazas.

El grupo municipal del PSOE ha compartido en Twitter un corte de audio de su portavoz en la Cadena Ser en el que avanza que su formación no se sentará en la mesa de trabajo sobre la modificación de la ordenanza de terrazas, que se celebrará este mediodía, porque el Gobierno municipal no ha mandado el mapa de las zonas tensionadas en las que habrán de desaparecer las terrazas covid situadas en bandas de aparcamiento.

“No tenemos ese mapa de zonas tensionadas. En la comisión pasada la señora Villacís dijo que no estaba hecho, pero la señora Saavedra (delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, también de Cs) sí nos dijo que estaba hecho pero que no nos lo podían pasar porque no es público”, explica Espinar en el corte.

La portavoz del PSOE considera que "no ha habido un compromiso claro de qué acciones de las que se han hablado en esas mesas este Gobierno va a acatar” y, como no entiende que esas mesas sirvan para algo más que para que Villacís se haga "la foto" y pueda "decir que ha hablado con todo el mundo pero que al final la ordenanza se quede como está", apostilla que es "muy posible" que no se sienten en la mesa que hay convocada.

En la inauguración del primer centro de España para mujeres sin hogar víctimas de violencia de género, Villacís ha dicho que "prefiere quedarse" con el PSOE que les ha acompañado a inaugurar este equipamiento que con el PSOE que está "haciendo la oposición por la oposición, cada vez de una manera más pueril, sinceramente, antigua, destructiva y que no aporta nada".

A juicio de la vicealcaldesa, lo que no aporta el PSOE son "argumentos", por lo que "una acaba teniendo la sensación de que no se han leído la ordenanza".

"Ese es el PSOE que prefiere pactar con Bildu a sentarse con Ciudadanos, es así de sencillo", ha terciado.

El proyecto normativo que el Gobierno de PP y Ciudadanos pretende aprobar en diciembre establece que las zonas tensionadas se declararán en el plazo de un mes tras la entrada en vigor de la ordenanza, a propuesta de los distritos y en base a tres criterios básicos: la afectación a la movilidad, la contaminación acústica (evaluadas en ambos casos por el Área de Medio Ambiente y Movilidad) y que las terrazas ocupen más del 30 % del espacio público.

En las zonas declaradas tensionadas tendrán que retirarse las terrazas instaladas sobre bandas de estacionamiento, y podrán aplicarse otras restricciones relacionadas con el horario o el número de mesas permitidas, entre otros aspectos. EFE

