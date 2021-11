Villacís entiende que decisión de Nacho Cano obedece a la "polémica" generada

Archivado en:

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha dicho que no ha hablado con Nacho Cano sobre la decisión de renunciar a la parcela de Hortaleza autorizada por el Consistorio para montar su espectáculo 'Malinche', aunque entiende que ha sido por la "polémica generada", al tiempo que se ha alegrado de que el proyecto del exintegrante de Mecano se quede en la ciudad.

El martes trascendió que los promotores del espectáculo de Cano habían decidido renunciar a la parcela de 19.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento había autorizado utilizar durante cuatro años por un canon anual de 450.000 euros, decisión que también lamentó el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, aunque celebró que 'Malinche' se quedara en Madrid, en IFEMA, mientras que los partidos de la izquierda lo consideraron una victoria vecinal tras las protestas generadas.

“No he hablado con Nacho Cano pero me imagino los motivos. Ha generado gran polémica y ahora nosotros como Ayuntamiento nos quedamos con un solar vacío” cuyo uso está calificado en el planeamiento urbano como cultural, ha recordado este miércoles la vicealcaldesa preguntada por el asunto en la inauguración del primer centro de España para mujeres sin hogar víctimas de violencia de género.

Por ese uso, la parcela no se puede dedicar a un colegio, “como hemos explicado muchas veces”, ha agregado Villacís sobre este espacio que “lleva décadas vacío y nos iba a generar una serie de ingresos al Ayuntamiento que nosotros íbamos a utilizar para cosas" como el citado centro, "que son muy necesarias”.

“Dejamos de tener una atracción cultural que no iba a estar en el centro, donde están prácticamente todas las dotaciones culturales de Madrid. Me parece una pérdida pero me alegro que se vaya a Ifema y me alegro que se quede en Madrid”, ha apostillado Villacís.

A preguntas de los periodistas ha explicado que sería posible cambiar el uso de la parcela para uno educativo, aunque “tardaría bastante tiempo” y la cuestión “es que ya hay parcelas que tienen uso educativo” en el entorno, por lo que ha defendido el uso cultural dada la “gentrificación” del centro y la necesidad de que haya espacios culturales en otros puntos de la ciudad.