Villacís dice que no se dejaría tantear por el PP: "Voy a seguir en el sitio que más me representa"

La vicealcaldesa de Madrid y coordinadora regional de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha afirmado este miércoles que va a seguir en el "sitio que más" le representa, un partido liberal y de centro, "fundamental" en medio del clima político actual, y ha afirmado que no se dejaría tantear por el PP, su socio de Gobierno en el Ayuntamiento.

"Con respecto al PP, más allá de bromas creo que me conocen muy bien, saben que yo soy liberal, que si estamos en este Ayuntamiento es para aplicar políticas liberales y sociales. Tenemos muy buen entendimiento, pero yo he sido bastante clara en este sentido”, ha dicho Villacís en la inauguración del primer centro de España para mujeres sin hogar víctimas de violencia de género, donde le han preguntado por las informaciones que le apuntan como posible fichaje del PP.

Villacís ha añadido que ella “representa” y va “a luchar siempre” por el proyecto “liberal de España”, porque considera “fundamental” que este país tenga un partido de centro, “sensato” en mitad de las “guerras” y la polarización y los insultos que marcan la política, que “contribuya a moderar el debate”.

"Voy a seguir en el sitio que más me representa y no, no me dejaría tantear”, ha dicho la vicealcaldesa.

El alcalde de Madrid y portavoz nacional de los populares, José Luis Martínez-Almeida, también fue preguntado el martes por este asunto y terció que "no hay caso" sobre Begoña Villacís y que es "ridículo" que su formación la tanteara porque la dirigente de Ciudadanos, cuya coherencia alabó en su trayectoria política, ha dicho "en público y en privado, por activa y por pasiva" que no va a ir al Partido Popular.