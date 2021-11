La Comunidad conmemora el 25N pidiendo a los jóvenes que tengan "los ojos abiertos" ante la violencia machista

Archivado en:

La Comunidad de Madrid ha celebrado este jueves en la Real Casa de Correos el acto institucional para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres centrándose en los jóvenes, a los que ha instado a mantener "los ojos abiertos" ante los signos de la violencia machista.

Al acto han acudido, entre otros, la presidenta del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Asamblea, María Eugenia Carballedo, consejeros, portavoces de los grupos de la Asamblea de Madrid y la directora general de Igualdad del Gobierno autonómico, Patricia Reyes.

Reyes ha conducido el acto y ha destacado que el objetivo este año son los jóvenes "tanto mujeres como hombres" para huir del "sectarismo" en el tema de la igualdad porque en realidad este tema "interpela a todos".

En este punto ha dado paso a un vídeo en el que dos jóvenes han explicado cómo fueron víctimas de violencia de género y cómo consiguieron salir de ello.

Este mensaje de esperanza ha sido recalcado durante la intervención de la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, quien ha agradecido la "generosidad" de estos testimonios que pueden ser "útiles" para aquellos que puedan estar "abocados" a una situación de abuso.

"Les animamos a poner fin a esta situación con la seguridad de saber que no están solas, que son vivencias que afortunadamente en estos casos han sido con final feliz", ha recalcado Dancausa, quien ha enfatizado en que las "relaciones sanas" se basan "siempre en la confianza y el respeto mutuo".

Espera que "pronto" la conmemoración de este Día pase a ser una "fiesta", porque se haya conseguido erradicar "el maltrato, abuso y violencia" y se pueda convocar un acto en "la Puerta del Sol, kilómetro 0 de todo lo bueno que está por llegar para celebrarlo juntos".

Asimismo, ha destacado que el Ejecutivo regional tiene una red de centros de atención integral a la violencia de género y un recurso específico para los adolescentes donde se les atiende por parte de educadoras, psicólogas, abogadas y otros profesionales que hacen una "labor encomiable de sensibilización y prevención".

"Es cierto que hemos avanzado mucho en la conciencia social y hay que seguir avanzando entre todos, en este compromiso compartido entre hombres y mujeres", ha concluido.

A renglón seguido, se ha celebrado un minuto de silencio por las siete mujeres y un niño que han sido asesinados este 2021 a manos de la pareja o expareja.

IV PREMIOS 25N

Posteriormente se han entregado la cuarta edición de los premios por el 25 de noviembre, en las categorías de Voluntariado, Cultura, Educación y Sensibilización en redes sociales.

En el campo del Voluntariado, la fundación APRAMP ha sido reconocida por su labor para acabar con la explotación sexual. Marcela (nombre ficticio) ha explicado que es superviviente de maltrato con fines de explotación sexual y se ha preguntado dónde está fallando la sociedad para que haya víctimas de este delito.

"Va por todas ellas, por todas mis compañeras, supervivientes de la trata y por las que no hemos podido llegar. De la trata se sale si hay un apoyo como he tenido yo. El oficio más antiguo del mundo no es la prostitución, es mirar hacia otro lado", ha lanzado.

En este mismo reconocimiento se ha destacado a Víctor de Olives López, psicólogo voluntario de la Fundación ANAR, que trata a niños, niñas y adolescentes frente al acoso escolar y violencia de género.

La cantante Aitana, por su parte, ha recogido el premio en su apartado Cultura, por ser un "referente de mujer fuerte e independiente" para los más jóvenes y por su canción 'Ni Una Más', con un "fuerte mensaje de concienciación".

Aitana, que no ha podido asistir, ha destacado que en este momento "queda mucho que hacer" en materia de violencia de género y que "hay que seguir luchando".

Por otro lado, el galardón dedicado al apartado de Educación ha recaído en el IES Salvador Dalí de Leganés, que cuenta con un programa de "agentes de igualdad" que, tutorizados por el centro, reciben formación y hacen talleres para concienciar a los alumnos menores, que a su vez se convertirán en agentes de igualdad para detectar "posibles situaciones de discriminación".

Han recibido el galardón los alumnos Claudia Álvarez y Daniel Ramírez, que han agradecido o el premio y han remarcado los "esfuerzos" de la comunidad educativa para hacer frente a la violencia de género en sus múltiples caras. "Educar en un contexto feminista es educar en igualdad", ha afirmado Claudia Álvarez.

Por último, en el campo de la Sensibilización en Redes Sociales se ha señalado el trabajo de la 'influencer' Marta Lozano, que utilizó su plataforma para lanzar unas camisetas a la venta cuyos beneficios se destinaron a víctimas de violencia de género a través de la Fundación Anabella.