Simeone: "Estoy más optimista que nunca".

Madrid, 24 nov.-El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, manifestó que es "más optimista que nunca", a pesar de la derrota de su equipo ante el Milan en el Metropolitano, que obliga a los suyos a ganar en Oporto para estar en octavos de final de la Liga de Campeones.

Simeone señaló que no está de acuerdo con las críticas a sus jugadores que "hicieron todo lo que pudieron y a los que no hay nada que reprochar en absoluto".

"En el primer tiempo se vio un partido con los dos equipos trabando el ataque del rival. Hicimos cosas buenas en lo defensivo y en la parte ofensiva no. Ni ellos ni nosotros tuvimos ocasiones de gol", indicó el técnico rojiblanco.

"En la segunda parte, ellos tuvieron la pelota y llegó el detalle del gol de ellos y el de Cunha que no fue para dentro. Los detalles fueron para ellos".

Sobre el futuro y la mala actuación del equipo en casa en los partidos de Liga de campeones, en los que sumó dos derrotas y un empate, dijo: "En la champions todos los partidos son complicados. Soy optimista siempre. He sido optimista y no voy a cambiar. El equipo competirá bien en el último partido. La champions no te perdona y pasa quien lo merece. El que lo merezca, pasará."

Simeone no cree que los cambios que introdujo en la segunda parte no fuesen acertados. "Fuimos buscando variantes en la segunda parte. Siempre soy el primero en explicar si me equivoco, pero los cambios fueron para refrescar. Lo hicimos con Lodi en la banda y con Correa y Cunha en el ataque".

"La champions es compleja, con rivales competitivos. Ante el Liverpool no hicimos un partido para perder y hoy tampoco, pero tampoco para ganarlo. tenemos que ir a buscar el ultimo partido. Estoy optimista más que nunca porque estamos con vida. Cuando uno tiene vida es importante. Nosotros en esa situación somos complicados".