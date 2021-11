Sandra Gómez Cantero debutará en el Dakar con una Husqvarna de 450 cc

Madrid, 23 nov.- La madrileña Sandra Gómez Cantero presentó este martes en Madrid su proyecto para disputar por primera vez el Dakar, en el que competirá al manillar de una Husqvarna de 450 cc y con el equipo 'Xraids Experience Clínicas Cres'.

La española, que acaba de competir y hacer podio en el Trial Indoor de Barcelona, afirmó que "en este complicado mundo de la competición para una mujer, pese a los tiempos de imagen que corren", se siente "afortunada de contar con el apoyo de tanta gente" que confía en ella. "de personas y entidades colaboradores que respaldan" sus acciones.

"En muy poco tiempo me he tenido que adaptar a la moto más pesada que he llevado hasta ahora, a trazar sobre arena -ya disfruté en las dunas del reciente Rally de Marruecos-, y, especialmente, a estudiar y aplicar en los conocimientos del libro de ruta. Desde luego que, viniendo del trial, del enduro y del 'hard' enduro tienes base para acometer un gran rally, aunque sea una modalidad radicalmente distinta", añadió.

En el Dakar, que empieza el 1 de enero en Arabia Saudí, la piloto de Cercedilla (Madrid), de 28 años, iniciará la que será su vigésima temporada en alta competición, decimosexta en ámbito internacional, informa su equipo.

Ha sido seis veces campeona del mundo de trial por naciones, subcampeona individual, tres veces medallista mundial de enduro por equipos, ganadora de la Copa del Mundo de Superenduro, de un cetro de enduro-cross en Estados Unidos y de otras tres medallas en los X Games.