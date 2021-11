Villacís censura pacto con Bildu y que Sánchez "trafique con todo"

Madrid, 23 nov.- La vicealcaldesa de Madrid y líder de Ciudadanos en la región, Begoña Villacís, ha censurado este martes el pacto presupuestario con EH Bildu, un "nuevo punto de inflexión" en el Gobierno de Pedro Sánchez, quien "trafica con todo" y cuya "técnica" es "subir el umbral del dolor" de los españoles para que parezca "normal" lo que no es "ético".

Tras un acto municipal, Villacís ha afirmado que "lo del señor Sánchez con Bildu es obsceno". "No sé qué tiene que pasar en este país para que seamos conscientes de que tenemos un presidente que no tiene ningún tipo de escrúpulo", ha manifestado la coordinadora de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid.

Ha censurado que el presidente del Gobierno "se acaba de sentar con alguien que ha dicho hace pocos días, delante de toda España, que tienen presos en las cárceles", y quienes "son parte de todo aquello que mantuvo en jaque a España durante mucho tiempo, de los autores del terror, de autores de muchos muertos socialistas también".

"Tener las pocas cortapisas morales y éticas para sentarse y blanquear a Bildu y Otegi, alguien que cuando estaban asesinando a Miguel Ángel Blanco, cuando todos estábamos en la calle, él estaba en la playa, me parece realmente que es un punto de inflexión", ha añadido Villacís.

Después ha agregado que es un "nuevo" punto de inflexión, porque "lamentablemente la técnica de Sánchez es subir el umbral del dolor y la tolerancia a todos los españoles para hacernos parecer normal lo que no es normal, lo que no es ético, lo que no debe ocurrir en nuestro país".

Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, anunció ayer el sí de su formación al proyecto de Presupuestos, fruto de tres acuerdos: hacer permanente el escudo social puesto en marcha durante la pandemia, incorporar en la Ley de vivienda la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional y que ETB3, un canal infantil en euskera, pueda verse en Navarra.

"Lo que se ha revelado hasta ahora es que es por unos dibujos animados que quieren que los niños navarros puedan ver en euskera. Bueno, empiezan por los niños pero todos sabemos cuál es el proceso, porque esto ya lo hemos vivido en España, lo hemos visto en Cataluña, lo estamos empezando a ver en Baleares, en Valencia... Todo forma parte de lo mismo, pero eso es lo revelado, pero como todos conocemos a Otegui y todos conocemos a Sánchez, a mí me preocupa particularmente lo no revelado", ha apostillado Villacís.

A su juicio, Sánchez "está traficando con todo", "con los presos etarras, con los valores democráticos, con blanquear un partido que se sienta con los terroristas en las cárceles".

"Así que me parece obsceno, vergonzoso, y ojalá esto no lo hubiésemos tenido que ver nunca", ha concluido.