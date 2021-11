La importancia de revisar tu caldera antes de la llegada del invierno

Archivado en:

Con el cambio climático, cada año tenemos veranos más calientes e inviernos más fríos, que se están endureciendo en zonas de España que antes no acusaban tanto la llegada del frío.

Cada vez es más complicado vivir un invierno cómodamente sin un buen sistema de calefacción en tu hogar o negocio. Las calderas, son recipientes herméticos destinados a calentar agua o vapor que funciona como un circuito cerrado que dispersa el agua o vapor irradiando el calor necesario para calentar cada estancia.

Con la llegada del próximo invierno 2022 es importante contar con profesionales que se dediquen a la reparación de calderas de gas en Madrid. No es un tema que se deba dejar en el tiempo ya que cada año el frío llega antes y de una forma más dura.

No hay que olvidar como nos sorprendió la borrasca Filomena durante 2021 en la ciudad de Madrid entre el 6 y el 11 de enero. La AEMET emitió una alerta el 5 de enero, con solo un día de antelación, en la que se avisaba de fuertes nevadas en el centro de la península incluso en cotas bajas. Estás fuertes nevadas se causaban por el encuentro de un frente cálido y húmedo con un frente muy frío que dieron lugar a avisos rojos en varias provincias como: Madrid, Toledo, Cuenca, Albacete…

El servicio estatal de meteorología pronostica dos semanas antes chubascos débiles que dejarían nevadas en varios sitios con cotas bajas pero solo unos días antes los expertos comenzaron a hablar de una de las nevadas más importantes en las últimas décadas. Esta gran nevada sorprendió a todos los madrileños con las principales vías de la ciudad completamente nevadas, bocas de metro taponadas por la nieve… Madrid quedó totalmente paralizada ante una de las mayores nevadas que habían visto jamás sus ciudadanos.

El "Gran Apagón"

Es por eso, que ante la llegada inminente de un frío invierno que puede sorprendernos de nuevo, sumado al 'gran apagón europeo', es un buen momento para comenzar a revisar y reparar los sistemas de calefacción de nuestro hogar.

El gobierno de Austria ya ha comenzado una campaña para advertir a la población de un posible apagón eléctrico que tendrá una duración incierta. Está rotura en la cadena de producción provocará desabastecimiento en energía y productos durante el invierno.

Los gobiernos han comenzado a tomar el apagón como un peligro real preparando así a la población

Son varios los factores que hacen temer este gran apagón y es que en Europa el principal producto para generar electricidad es el gas procedente de Rusia y Argelia que a veces queda condicionado por la disponibilidad de este.

La importancia de una caldera bien cuidada

Si aún no has encendido la calefacción, no tardarás en hacerlo, por eso es importante una caldera bien cuidada. Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), con independencia del tipo de caldera que hay en nuestro hogar, para garantizar una combustión óptima es importante llevar a cabo una adecuada labor de mantenimiento.

Alargar la vida útil de nuestra caldera y asegurar la máxima eficiencia energética es primordial para la comodidad en nuestro hogar.

Es importante revisar que nuestra caldera y todo su equipo funcione de manera adecuada. Según establece el RITE: Las calderas de gas deben revisarse obligatoriamente cada dos años, las de gasóleo cada año y las de agua cada 5 años.

Ten presente, para no excederte en la factura de la luz, que se recomienda que la temperatura adecuada durante el día es de entre 19° - 21°, entre 15° y 17° para la noche.