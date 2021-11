Las clases de la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad regresan en la municipal Venta del Batán

Archivado en:

Las clases de la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid en la municipal Venta del Batán se reanudaron el pasado jueves, 18 de noviembre, ha confirmado el director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento, Luis Lafuente, en la comisión de Cultura, turismo y deporte.

Fue el pasado 5 de noviembre cuando se firmó el convenio entre Comunidad y Ayuntamiento "para la protección de la tauromaquia como patrimonio cultural" con el fin de cumplir con las determinaciones de la ley que regula la tauromaquia y con el decreto de la Comunidad que la declaró Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Hecho Cultural, ha explicado Lafuente.

Uno de los objetivos del convenio firmado entre ambas administraciones pretendía ubicar la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad en la Venta del Batán municipal. Fue el pasado 17 de noviembre cuando Lafuente y el director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad, Miguel Abellán, firmaron la entrega de llaves, lo que se tradujo en que un día después "por fin se reanudaron las clases en la Venta del Batán".

En virtud del convenio, la Comunidad podrá emplear los corrales para la estancia de los toros antes de ir a la plaza de Las Ventas. Así se podrá exponer los animales al público en la Venta del Batán de marzo a octubre de la mano del nuevo contrato de gestión de la plaza previsto para julio de 2022.

Además el Ayuntamiento participará como jurado en la Feria de San Isidro desde mayo de 2022 y se ha recobrado la presencia institucional del Consistorio en la plaza de Las Ventas, como se hacía hasta 2015. Así, el Ayuntamiento ya ocupa un palco desde la pasada Feria de Otoño.

La pregunta ha llegado a la comisión de la mano del concejal de Vox Fernando Martínez Vidal, que ha contestado con un "ole" tras escuchar al director general. "A mí no me gusta el fútbol y no voy pero no pretendo que tiren el Bernabéu o el Wanda. A mí no me gusta Más Madrid, PSOE o Grupo Mixto y no voy a sus mítines pero no les obligo a disolverse", ha arrancado su intervención en la comisión.

"LA IZQUIERDA ES MUY DE CERRAR"

"Nosotros somos demócratas y es la diferencia entre comunismo y libertad, que no decimos a nadie lo que tiene que hacer pero la izquierda trata de acabar con una tradición cultural arraigada como es la tauromaquia", ha arremetido el edil de Vox contra los grupos progresistas.

Para Vox, "la izquierda es muy de cerrar". "Cerraron la Venta de Batán, la escuela municipal de tauromaquia, la subvención y todo porque la izquierda de 2021 ha decidido que los toros son de derechas. ¿Lorca, Neruda, Borges eran de derechas? ¿Felipe González, Julio Anguita, Enrique Tierno Galván de derechas?", ha preguntado Martínez Vidal.

El concejal de Vox ha felicitado a la delegada de Cultura, Andrea Levy, por "una gestión sin complejos en defensa del arte del toreo". Martínez Vidal ha llamado a "unir fuerzas con la Comunidad mientras Isabel Díaz Ayuso siga en el PP".

El edil de Vox ha afirmado que sin la tauromaquia "la raza del toro de lidia no existiría". También ha destacado que la feria de San Isidro es un "reclamo turístico" y ha planteado que se declare el perímetro de las Ventas como recinto ferial porque "sería interesante para la hostelería".