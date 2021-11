La cúpula del PP patina

Archivado en:

Hay un proverbio finés que dice que cuando llega el invierno y se hielan los ríos los listos aprovechan el hielo para pasar a la otra orilla mientas que los tontos se entretienen patinando sobre el hielo.

Es un dicho nórdico pero, para el caso, podría ser español y reflejar lo que está pasando en las alturas del Partido Popular. Está llegando el invierno, tenemos conflictos sociales en marcha y otros que anuncian huelgas y movilizaciones y seguimos teniendo la tasa de desempleo (14,5%) más elevada de toda la UE y, frente a ese panorama, ¿a qué se dedican quienes desde la oposición deberían estar exigiendo cuentas al Gobierno de Pedro Sánchez y planteado soluciones a los graves problemas que padece nuestro país? Pues a otras cosas. Consume su tiempo en una absurda guerra de egos que va camino de hundir las expectativas de relevo que venían apuntando las encuestas.

Lo sucedido el fin de semana en el congreso del PP andaluz revela el grado de ceguera que aqueja a quienes no pierden la oportunidad de perder la oportunidad de dirigirse a los ciudadanos ofreciéndoles la esperanza que aparejaría la exposición tranquila, ordenada y creíble de un catálogo de respuestas y soluciones a los problemas que despiertan inquietud entre los ciudadanos a los que ahoga el incremento insoportable del precio de la electricidad, el butano o el gasóleo que está arruinando a camioneros y agricultores. Plantear soluciones plausibles -no demagógicas- para los obreros del metal de Cádiz y para los trabadores del sector del automóvil o los agricultores a quienes les pagan sus productos por debajo de los costes de producción. Por no hablar de los pensionistas preocupados los anuncios alarmistas sobre del futuro de las pensiones.

En el congreso de Andalucía, salvo Juanma Moreno Bonilla, el presidente de la Junta, que intentó hablar de problemas relacionados con las inquietudes de la gente, ¿qué hizo la plana mayor del partido --los señores Casado, García Egea-- y la señora Díaz Ayuso? Por sorprendente que pueda parecer, con ironías y pellizcos de monja, seguir atizando la tonta guerra interna que se traen. Una guerra que a este paso arruinará la posibilidad de relevar a Sánchez en La Moncloa. Visto desde fuera resulta incomprensible que con la que está cayendo se dediquen a patinar.