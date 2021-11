La crisis de suministros debilita el "Black Friday" y adelanta las compras de Navidad

Madrid, 21 nov.- Los problemas en el transporte internacional, la logística y los suministros, así como el elevado precio de los carburantes debilitarán el efecto del "Black Friday" (viernes, 25 de noviembre) sobre los precios y el consumo, aunque provocará un adelanto de las compras de Navidad.

Es el doble efecto que impactará sobre la inminente edición de la primera gran fecha de descuentos de la campaña invernal. El "cóctel" se ha producido por el cuello de botella de la producción pospandemia, la escasez de contenedores y la estrategia geopolítica del gigante chino de acaparar materias primas.

Los expertos de la Universidad Oberta de Cataluña (UOC) afirman que en este "Black Friday" no habrá la misma variedad de productos ni descuentos que en otros años y opinan que los precios "pueden subir", si bien añaden que el consumidor adelantará las compras navideñas "por miedo" a quedarse sin existencias.

Este doble efecto lo constatan los datos de Idealo, que indican que hasta el 46 % de los consumidores adelantarán sus compras de Navidad a finales de noviembre, un pronóstico que se eleva al 63 % en una encuesta efectuada por Worten.

Para OBS Business School, seis de cada diez consumidores tienen la intención de adelantar sus compras de Navidad, en tanto que la plataforma de envíos Packlink confirma que el incremento de costes por el transporte "ha reducido" los márgenes para el vendedor y, por tanto, los precios de los productos no bajarán con tanta intensidad.

En relación con un posible desabastecimiento de productos, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) subraya que este colectivo "ha trabajado con mucha anticipación" para las campañas de descuentos para "garantizar una oferta suficiente" de productos.

Anged admite, no obstante, que sí pueden producirse "incidencias puntuales en algunos productos" durante el "Black Friday" (electrónica o videojuegos, especialmente), pero precisa que no serán relevantes y que no se espera "ni mucho menos" el desabastecimiento.

El gigante de la distribución El Corte Inglés ha anunciado que tampoco tendrá problemas en este sentido "más allá de algún producto concreto o referencia" para el viernes de descuentos y ha confirmado que el cliente "está adelantando" las compras de Navidad.

SUBEN LAS VENTAS PERO CON MODERACIÓN

Las ventas durante el "Black Friday" crecerán con respecto a las de 2020 pero con más moderación en tasa interanual, debido a la "burbuja digital" que se produjo durante la pandemia, según las predicciones de Packlink.

A falta de datos globales, un informe de Webloyalty y Google pronostica que el gasto medio por consumidor durante este "Black Friday" oscilará entre 180 euros y 210 euros, lo que supone un 12 % y un 20 % más, respectivamente, que el año anterior.

La crisis de suministros también propiciará que muchos comercios y puntos de venta electrónicos amplíen la campaña de descuentos.

En concreto, el 85 % de los sitios webs encuestados por la empresa digital de pagos Aplazame prevé que la campaña se ampliará a más de un día y un 62 % asegura que la temporada de este año será mejor en términos de facturación que la de 2019, año previo a la pandemia.

La Organización de Consumidores (OCU) asegura que ya desde el lunes anterior "se empiezan producir" los descuentos y añade que "se pueden prolongar" hasta el domingo posterior.

El año pasado, indica la OCU, casi un 19 % de los productos alcanzaron su precio mínimo durante la "Black Week".

El canal electrónico seguirá como la vía preferente para las compras y según los datos de Google el 75 % de los consumidores comprará en línea, por solo un 22 % que lo hará en una tienda física.

Los artículos electrónicos, ropa y regalos encabezarán, por ese orden, las compras preferidas de los usuarios.

EL Empleo SE DISPARA EN LOGÍSTICA

El "Black Friday" y el "Cyber Monday" generarán en nuestro país alrededor de 43.170 contrataciones, la cifra más alta de los últimos años, un 22,7 % superior a la cifra del año pasado y un 48,8 % más que en 2019, antes de la irrupción de la pandemia, según la agencia de contratación Randstad.

Precisa el estudio que el 69,8 % de estas contrataciones se producirán en el sector de la logística, que ha aumentado su importancia con respecto al año pasado, cuando el peso era del 67,5 %.

Los perfiles que más demandarán las empresas logísticas para dar respuesta al aumento del consumo serán los de empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, entre otros.

El comercio, en cambio, reduce su volumen en las contrataciones: del 32,5 % de todos los contratos del "Black Friday" en 2020 pasará al 30,2 % en este año.