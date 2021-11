Adjudicatarios de viviendas de la EMSV del Ayuntamiento de Getafe denuncian desperfectos sin subsanar y goteras en zonas comunes

Archivado en:

Adjudicatarios de la promoción de 147 viviendas de la Empresa Municipal del Suelo y la vivienda de Getafe (EMSV) en El Rosón han denunciado que han recibido sus casas con "la mayoría de los desperfectos sin subsanar y goteras en zonas comunes".

La Asociación de Afectados El Rosón ha hecho público este sábado un comunicado para transmitir "el último revés de la EMSV, una vez más, haciendo notar su falta de compromiso, seriedad, anticipación y competencia" en esta promoción de viviendas que se inició en 2015 y han comenzado a entregarse este mes.

Al respecto, han señalado que los adjudicatarios que ya han podido firmar las escrituras "van a la casa encontrándose los baños usados de sus viviendas sin tirar de la cadena, colillas por el edificio, suciedad por todos los lados y puertas abiertas de viviendas".

"Algunos incluso les dan mal las llaves de su vivienda teniendo que volver a EMSV a reclamar, mientras que la mayoría de los desperfectos están sin subsanar, cuando ya han tenido tiempo suficiente, los vigilantes que se duermen de día a pie de calle y un sinfín de cuestiones propias de una empresa promotora encargada de gestionar, que ni sabe ni ha puesto interés en hacer nada bien las cosas", han subrayado.

También se han quejado de que la luz de obra "la han quitado e indican que han tramitado gestiones para tener luz en zonas comunes, porque ahora no hay luz, con todo lo que conlleva, pues no hay ascensor para hacer mudanza y no funciona la puerta del garaje, pero pasa lo de siempre y ahora la culpa la tiene Iberdrola".

"Esperemos que nadie se caiga y sufra alguna lesión por este motivo. Esta pesadilla no termina hasta el último día y, como no queremos que nadie más pase por esta horrible situación, nos gustaría que se tomen las medidas oportunas ante la mala praxis realizada por el Ayuntamiento de Getafe y EMSV", han concluido.