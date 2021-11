Madrid entrega sus Premios Madroño a los jóvenes creadores más comprometidos

Archivado en:

El XXIX Certamen Jóvenes Creadores Madroño, impulsado desde el Ayuntamiento de la capital, entregó sus premios este viernes, en una gala en el Palacio de Cibeles, en la que se reconoció a los jóvenes de entre 14 y 30 años que han realizado diferentes proyectos artísticos con el medio ambiente como hilo conductor.

En concreto, se entregaron premios en las modalidades de cortometraje, danza, poesía, fotografía, música, obra plástica, microteatro e iniciativa social, en un encuentro inaugurado por el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, para aplaudir que las obras presentadas “difunden a la perfección las nuevas propuestas innovadoras de la juventud”.

Además, ensalzó el trabajo de los jóvenes creadores que aúnan “el talento y el trabajo para realizar” esas ideas reformadoras, según recoge hoy el Consistorio de Madrid en una nota.

A esta vigésimonovena edición se han presentado 287 obras, ante las que el jurado ha tenido en cuenta algunos criterios como la creatividad, originalidad e innovación, calidad artística, dificultad técnica, puesta en escena, calidad de los textos, composición y producción, además del respeto al medioambiente que mostrasen los contenidos.

Cada modalidad ha contado con dos premios, dotados con 5.000 y 3.500 euros respectivamente.

En el caso del cortometraje los premios han sido para ‘Hijos del cuerdo’ y ‘Las malditas’; mientras que en danza los galardones han recaído en ‘Tagme’ y ‘Serendipia’; y en la poesía, en ‘Auscultación’ y ‘El faro escondido’.

En la categoría de fotografía el jurado ha reconocido a ‘El martillo de las brujas’ y ‘Ancestras y maestra’, mientras que las estatuillas en materia de música se ha entregado a ‘Iker me debe un café’ y ‘Everybody's happy in the garden’.

En cuanto al apartado de obra plástica los premios se han otorgado a ‘Baile de máscaras’ e ‘In transitu’; mientras que en el de microteatro los agraciados han sido los autores de ‘La consulta’ y ‘A salvo’.

Por último, las medallas por las mejores iniciativas sociales han sido para ‘Teatro de las oprimidas’ y ‘Camisetas ecofeministas’.

La gala de anoche contó con algunos artistas invitados, como Kanelilla en rama, que ganó el galardón Lanzadera de artistas jóvenes 2021 en la modalidad de danzas urbanas; y también se pudieron ver en escena algunos de los trabajos que han sido premiados en esta edición.