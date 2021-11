García Egea: "No tenemos que venir de fuera a decirle a Moreno lo que hacer"

Granada, 20 nov.- El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este sábado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "es libre y siempre ha sido libre y no tenemos que venir de fuera a decirle lo que tiene que hacer", ha dicho en referencia a cuándo convocar las elecciones en la comunidad.

A su llegada al congreso del PP andaluz que reelegirá a Moreno como líder, García Egea ha respondido así, en declaraciones a los periodistas, al consejo que dio ayer la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a Moreno, recomendándole que "vuele libre" y tome sus "propias decisiones" sobre la convocatoria de elecciones.

El número dos del PP ha explicado que Moreno y el PP "saben muy bien" que lo primero es el interés de Andalucía y de sus ciudadanos, "incluso por encima de los intereses del propio partido".

García Egea, que ha evitado responder sobre si hay una estrategia de una parte de la formación contra la dirección nacional, ha asegurado previamente que el PP es un partido "fuerte, unido" en torno a Moreno en Andalucía.

Fuentes de la dirección nacional han insistido en el mensaje de García Egea y han asegurado que Casado ha trasladado personalmente a Moreno que la convocatoria de elecciones es una decisión suya.

Ha mostrado su confianza en el equipo de Moreno, ha garantizado que el presidente del PP, Pablo Casado, "ha apostado siempre" por Andalucía y ha situado al jefe del Ejecutivo andaluz como "un referente" para la dirección nacional porque "su gestión le avala".

Posteriormente, en su intervención en el congreso ante el plenario García Egea ha repetido el mensaje y ha dicho que está "total y absolutamente de acuerdo" con la afirmación que ha hecho esta mañana Moreno, que ha asegurado que siempre ha sido libre y seguirá siéndolo.

"Tú eres y has sido siempre una persona libre, has puesto a Andalucía por encima del PP y tienes que seguir haciéndolo, por eso no tenemos que venir de fuera ninguno a decirte lo que tienes o no tienes que hacer. Tú eres libre", le ha dicho el dirigente del PP al presidente andaluz.

Ha hablado de Moreno como "un referente, un amigo" y le ha mostrado todo su apoyo "siempre" porque le tiene a su "disposición".

García Egea ha recordado que Andalucía fue "el primer Gobierno de la libertad que nació del acuerdo, del consenso, que hoy constituye un hito en la historia de nuestra democracia reciente" y en la construcción del centro derecha.

Ha expuesto que al igual que en Andalucía eso ocurrió después en regiones como Murcia o Madrid, así como en otras ciudades.

"Tú, con tu libertad, has decidido siempre lo mejor para los andaluces y has convertido la Andalucía de los ERE en la Andalucía del Empleo", ha destacado García Egea.