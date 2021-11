5 mitos descubiertos sobre los casinos online

Archivado en:

La gente difunde rumores sobre cosas que realmente no entiende.

Si escuchas con atención, te darás cuenta de que los que critican el yoga nunca han entrado en un estudio de yoga, los que odian la cultura no tienen ninguna propia, y los que odian los casinos online nunca han jugado a un solo juego.

De todos modos, es probable que no sepan nada de esos juegos. Entonces, ¿por qué esos rumores se extienden tan rápida y salvajemente? Porque, como dijo una vez un sabio, "una mentira puede dar la vuelta al mundo y volver mientras la verdad se ata las botas".

Mientras piensas en algunas de las mentiras que has oído sobre esta industria, aquí tienes algunas de las más destacadas.

El juego online es ilegal

Hay varios sitios sin la debida licencia, pero lo sabrás antes de proceder si te interesa. Los operadores están obligados a incluir su número de licencia en la página principal del sitio para que los usuarios puedan comprobarlo. Cuando compruebes un casino online en España, lee también las críticas para ver si algunos jugadores piensan que es una estafa o no.

Sólo unos pocos sitios son ilegales y son bastante fáciles de distinguir de los auténticos, pero el mejor casino siempre te brindarán una experiencia segura, legal y completamnete transparente.

Un juego es suficiente para que te vuelvas adicto

Hace falta algo más que unos cuantos juegos para volverse adicto. También tienes que obtener un porcentaje decente de tus ingresos de esto para convertirlo en un hábito diario que debería preocupar a los que te rodean. La mayoría de los sitios tienen números de teléfono gratuitos para los adictos y también siguen algunas pautas que les ayudan a saber cuándo tienes problemas. Los jugadores tienen la responsabilidad de jugar con sensatez.

El juego online te convierte en un solitario

No siempre estás solo cuando juegas online, especialmente cuando te conectas a la opción de juego en vivo de un sitio. Hay otros jugadores online que compartirán sus estrategias si se lo pides. La mayoría de la gente no se pasa todo el tiempo jugando también, por lo que pueden seguir fomentando relaciones sanas fuera de sus círculos de póquer. Ser un solitario es una elección personal o un rasgo de la personalidad que no está necesariamente provocado por el juego.

Debes arruinarte una vez que empieces a jugar

Cuando empiezas a jugar a estos juegos, aprendes algunos trucos, uno de los cuales es la gestión de los fondos. Naturalmente, querrás aprender a jugar con lo que tienes en tu cuenta de caja o tarjeta de débito, en lugar de apoyarte en el crédito.

La mayoría de los casinos no permiten realizar pagos con tarjeta de crédito. Hay tarjetas de prepago, como PaySafeCard, que garantizan que sólo gastes lo que tienes en la tarjeta. Estas habilidades de gestión del bankroll pueden ayudarte en otros ámbitos de la vida.

Los juegos de casino están amañados

La función de juego automático es un gran invento que te permite configurar las cosas y dedicarte a tus tareas mientras el juego se desarrolla en segundo plano. Tú decides el tamaño de las apuestas y otros ajustes, que luego se pondrán en marcha y seguirán jugando sin tu intervención. Algunas personas sienten que pierden automáticamente debido a su ausencia, pero no es así.