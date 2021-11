Retirado el amianto en 26 de los 81 centros escolares de la capital detectados con este material

Archivado en:

El Ayuntamiento de Madrid ha retirado el amianto de 26 colegios del listado de 81 centros detectados con este material que resulta cancerígeno si se manipula, ha detallado este viernes la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, en la comisión del ramo.

Ha sido el portavoz en Usera de Más Madrid, Félix López-Rey, el que ha elevado la pregunta a la comisión, en la que Villacís ha recordado que las competencias estructurales y de reformas en los edificios educativos son de la Comunidad y la conservación corre a cargo del Ayuntamiento.

Villacís ha destacado igualmente que la OMS certifica que el amianto no es peligroso siempre y cuando no se manipule y libere partículas para reconocer, en calidad de madre, que no le gusta que haya colegios con amianto en sus tejados.

Consistorio y Comunidad han trabajado en un convenio por el que se han repartido los trabajos. El Ayuntamiento desde el verano ha acometido los que les correspondía eliminando amianto de 26 centros. "Sabemos que son 81. Para nosotros es prioritario y tenemos el compromiso de alcanzarlos todos", ha aseverado.

López-Rey ha exigido "no echar balones fuera" porque "no se puede consentir que haya decenas de colegios y miles de niños bajo este peligro del amianto cancerígeno". "Tenemos la obligación moral de avisar a los padres, madres y maestros de que están expuestos a este problema", ha subrayado.