El PSOE registra una enmienda a la totalidad a los presupuestos de 2022

El grupo parlamentario del PSOE ha registrado este jueves en la Asamblea de Madrid una enmienda a la totalidad a los presupuestos de 2022, con devolución al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, tras la negativa del PP de "salir del yugo" de Vox, a quien los populares necesitan para poder apoyar las cuentas públicas.

Esta enmienda a la totalidad se suma a la presentada el miércoles por Más Madrid por considerar los presupuestos "caducos", y a la que Unidas Podemos ha avanzado que registrará.

En declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha señalado que han registrado esta iniciativa después de que el Ejecutivo regional haya rechazado negociar con el resto de formaciones los presupuestos.

"Son unos presupuestos que no afrontan el reto del salto económico que necesita Madrid, no hay una apuesta clara y definida por el desarrollo, la innovación o aumentar el peso de la industria", ha expresado Lobato, y ha añadido que no hay un cambio de modelo económico "adaptado a las necesidades y al potencial que tiene Madrid".

En cuanto a los servicios públicos, ha explicado que Madrid es la región "más rica de España" pero está "a la cola" en educación y en sanidad, que están "condicionadas a las exigencias" del partido de Rocío Monasterio.

PP y Vox se encuentran negociando los presupuestos de 2022, cuya votación definitiva se producirá en el pleno que se celebrará los días 21 y 22 de diciembre.

Vox reclama que los presupuestos recojan sus planteamientos, como el de la gratuidad de la educación en las etapas educativas no obligatorias -Infantil, Bachillerato y Formación Profesional-, el control de los centros de menores extranjeros no acompañados, así como la derogación de las leyes LGTBI aprobadas en 2016 durante el gobierno de Cristina Cifuentes, con la aprobación de una nueva Ley de Igualdad.

La propia Ayuso ya ha rechazado la viabilidad de que la educación sea gratuita en esos niveles debido a su coste, que el Gobierno Regional estima en 760 millones de euros, aunque Monasterio lo ha rebajado en 383 millones de un presupuesto total de más de 23.000 millones.

Tampoco habrá una derogación de las leyes lgtbi, sino una posible revisión de algunos de sus artículos como la de la carga de la prueba, como ya ha manifestado también la dirigente popular.