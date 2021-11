La oferta de servicios en Internet para los españoles: Whatsapp, Facebook, Omegle y sus alternativas

Archivado en:

Hay más de 7.800 millones de personas en el mundo de las cuales, 4.660 millones usan Internet.

Esto representa un incremento del 1.8% en comparación con el año 2020. La penetración de Internet en 2021 es del 59,5%. La pandemia del coronavirus ha sido un estimulador en este proceso.

Más de 4.200 millones de personas usan activamente redes sociales, mensajería instantánea, páginas web de citas y video chats. Cada segundo, aparecen 15,5 nuevos usuarios de plataformas en Internet y no hay duda de que estos números solo se incrementarán en el futuro. Vamos a ver dónde están más activos hoy en día los usuarios de Internet.

Mensajería

Las apps de mensajería se han vuelto indispensables en la vida de millones de personas. Ayudan a mantener el contacto con amigos, familiares, compañeros de trabajo y conocidos. Ahora mismo están en la cumbre de su popularidad.

WhatsApp

Una de las apps de mensajería instantánea más populares del mundo, lanzada en febrero de 2009 y propiedad de Facebook. En 2020, el número de usuarios de WhatsApp alcanzó los 2 mil millones. Recientemente, WhatsApp ha creado herramientas que hacen más fácil la comunicación de usuarios con empresas.

Telegram

Otra aplicación de mensajería popular. Su función principal es la confidencialidad de la información de sus usuarios y la encriptación. De acuerdo con datos oficiales, Telegram es usado por más de 500 millones de personas cada mes. Para entender mejor su crecimiento, en 2017 sólo tenía 600 mil usuarios. Entre sus funciones más interesantes están los bots para chat, el almacenamiento en la nube y la posibilidad de que cualquier usuario cree canales.

Facebook Messenger

La aplicación oficial de Facebook para teléfonos móviles y ordenadores, que también está integrada con la red social. Es esta integración la que ha generado la popularidad de Facebook Messenger. El resto de funciones es bastante inferior al de sus principales competidores. No hace mucho, Facebook Messenger empezó a integrarse con Instagram, lo cual no fue bien recibido por el público.

Redes sociales

Las redes sociales representan una gran parte del uso de Internet en el mundo y aunque muchas llevan activas bastante años, los desarrolladores siguen ofreciendo innovaciones a los usuarios.

Facebook

La red social más popular del mundo ha sido rediseñada en 2020. El diseño de la versión web es más simple y moderno, existe la posibilidad de cambiar al modo oscuro todo se ha vuelto más cómodo de usar.

Instagram

Esta red social no necesita introducción, tiene casi 1000 millones de visitas al mes. Instagram es una de las plataformas más populares del mundo, solo superada por Facebook, Youtube, WhatsApp, FB Messenger y WeChat. La última innovación de la plataforma es la posibilidad de ocultar los me gusta en tus mensajes. Los usuarios tienen diferentes opiniones sobre esta función.

Snapchat

Una mezcla entre red social y mensajería instantánea con un gran número de filtros y efectos para foto y vídeo. Gracias a estos filtros y efectos, Snapchat se ha vuelto bastante popular en un gran número de países. Sin embargo, en 2019, aparecieron noticias de que Snapchat estaba fusionando datos de usuarios a través de su herramienta propia SnapLion, lo cual hizo tambalear bastante la confianza de los usuarios.

Twitter

World famous microblogging platform with short posts. Like Instagram, it needs no additional introduction. Perhaps the most notable innovation in recent years on Twitter has been the increase in the length of the text in a post from 140 to 280 characters.

Video chats like Omegle

Los video chats son una manera bastante popular de ligar en Internet y están en un momento de renacimiento en 2020-2021. Esto es debido entre otras cosas a la pandemia del coronavirus, las restricciones y los confinamientos. Uno de los primeros video chats anónimos es Omegle, que apareció en 2009. Su desarrollo es, sin embargo, bastante lento, no tiene filtro de búsqueda por sexo ni por país y su moderación de usuario no es la mejor. Por lo tanto, es bueno considerar alternativas.

Chatrandom

Una alternativa interesante a Omegle, con bastantes herramientas: filtro de género, búsqueda por intereses, chats con chicas, salas de chats por intereses y un chat gay. Bastantes opciones para los que buscan obtener lo mejor de un video chat. Además, Chatrandom tiene apps para iOS y Android, lo cual es otra buena razón para que los usuarios elijan Chatrandom.

CooMeet

La cualidad única de CooMeet es su filtro de género para la búsqueda de usuarios, que funciona bastante diferente a otros videochats. En Chatrandom, por ejemplo, los usuarios simplemente indican su sexo cuando entran en la plataforma y esto no es corroborado por la plataforma de ninguna forma; en coomeet.com/es/omegle es todo más serio. Cabe indicar que todas las chicas en la plataforma deben verificar su información personal, lo cual previene perfiles falsos y robots en la página web. Por otro lado, CooMeet conecta a los hombres solo con chicas y nunca comete errores debido a las características de la plataforma.

CooMeet no es solo una página web como Omegle, sino que además tiene apps para iPhone y Android. Con ellas puedes conocer y comunicarte con gente nueva desde cualquier parte, cuando quieras. Lo importante es tener acceso a Internet.

Bazoocam

Un chat al azar clásico con un par de funciones interesantes, los minijuegos en línea y la posibilidad de realizar retransmisiones en directo para múltiples usuarios. El diseño de Bazoocam es algo anticuado y la moderación de usuario deja mucho que desear.

Shagle

Esta alternativa a Omegle no es muy diferente de las demás pero tiene algunas funciones interesantes. Por ejemplo, puedes enviar regalos virtuales a los usuarios que te gusten y cuando eliges el sexo en la búsqueda de gente puede elegir “Transgénero”.

Chatroulette

Chatroulette es el predecesor de Omegle. Es la primera plataforma que incorporó el vídeo chat (Omegle al principio sólo permitía mensajes de texto). La página web siguió siendo bastante popular entre 2009 y 2010 pero debido a una moderación de usuarios bastante pobre y funcionalidad limitada, pronto perdió su popularidad.

Conclusión

Como puedes ver, la gente hoy en día tiene un gran número de opciones para conocer gente y comunicarse en Internet. Si quieres, usa tus redes sociales. Buscas algo más rápido, elige los video chats anónimos. Si lo que buscas es tener el mayor número de herramientas para la comunicación directa, intercambia contactos con la persona que te interesa y comunícate sin restricciones en una app de mensajería instantánea.

Tú decides qué plataforma usar. ¡Nosotros solo deseamos que conozcas gente interesante y tengas conversaciones amenas en Internet!