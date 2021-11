Díaz Ayuso denuncia que las subidas del SMI y cotizaciones no pactadas con agentes sociales son "nocivas" para los mayores de 50

Archivado en:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que las subidas del Salario Mínimo Interprofesional y las cotizaciones sociales, "cuando no son pactadas con agentes sociales", son "especialmente nocivas" para los mayores de 50 años, los dueños de pymes y los más vulnerables".

Así lo ha apuntado en la clausura del tercer encuentro anual Generación Savia, organizado por la Fundación Endesa y la Fundación máshumano. En ella, ha advertido sobre la situación económica de España tras el Covid, que tiene "la mayor tasa de paro de toda Europa" y la mayor "destrucción económica" a raíz del virus.

Entiende, además, que no se está "poniendo el acento" en las medidas que podrían "invertir esta tendencia", sino que se están discutiendo "políticamente otras cuestiones".

La dirigente autonómica ha asegurado que en España cada vez más se "ataca la experiencia" y se "desprecia el Empleo" por parte de aquellos que "no lo crean" y no se valora a las personas mayores que "quieren que se cuente con ellas y no que se ocupen de ellas".

"IMPUESTOS AL TRABAJO MUY ELEVADOS" QUE EXPULSAN TALENTO SÉNIOR

Cree Ayuso que en España hay unos "impuestos al trabajo muy elevados" que generan grandes trabas a la contratación y ha añadido que los "cierres masivos e indiscriminados, sea cual sea el motivo" son el camino a la "expulsión" del mercado laboral de los que llevan "toda la vida trabajando por sus negocios, el "talento sénior".

"Cerrar un negocio es muy fácil, pero es muy difícil volver a abrirlo", ha continuado la líder regional, quien entiende que desde la política se tiene que tener conciencia del poder que tienen las administraciones y ser respetuosos, porque "el sector público no puede arremeter contra el privado sin pretexto".

Al hilo, ha destacado que en la Comunidad de Madrid hay "casi 1 millón de personas" de más de 50 años que quieren "continuar aportando", pero que el paro en este grupo de edad ha "crecido en toda España", pero ha puntualizado que la tasa de desempleo en la región se sitúa en un 13,3%, "medio punto por debajo de la media de España".

ACOMPAÑAR Y NO TUTELAR

Ayuso considera que hay que animar a emprender y acompañar desde las administraciones en ese camino, pero "no tutelarlos". Al respecto, ha destacado algunos de los aspectos en políticas de empleo que recogen los Presupuestos regionales para 2022, que aún están negociando para su aprobación, como el incentivo a la contratación del "talento sénior altamente cualificado" o las ayudas para el mantenimiento de estos puestos de trabajo.

"Madrid ofrece igualdad de oportunidades y es un gran lugar para el talento sénior. No nos apoyamos en determinadas causas para pedir más presupuesto para políticas que no benefician a nadie o solo a unos pocos", ha concluido la dirigente autonómica.