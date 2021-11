Vox rechaza a priori los presupuestos de Almeida "condicionados por los comunistas"

Madrid, 17 nov.- El portavoz de Vox en la capital, Javier Ortega Smith, ha afirmado que es "inaceptable" que su grupo apoye los presupuestos de José Luis Martínez-Almeida para 2022 porque "de momento" vienen "condicionados por los comunistas", y ha dicho que será en el Palacio de Cibeles, "con luz y taquígrafos" y tras presentar sus enmiendas, donde dirán si apoyan o no las cuentas.

Este miércoles ha sido la primera vez que Ortega Smith se pronuncia públicamente sobre los presupuestos aprobados por el Gobierno municipal este lunes, y lo ha hecho tras presentar -en nombre del grupo municipal, del grupo parlamentario en la Asamblea y del partido per se- un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la puesta en marcha y aplicación del plan ‘Madrid 360’.

Preguntado sobre si este movimiento significa que no van a apoyar los terceros presupuestos de PP y Ciudadanos -los primeros salieron adelante con la abstención de Vox, por un error de cálculo de Más Madrid, y los segundos sí tuvieron el voto a favor de los cuatro ediles del grupo de Ortega Smith-, el portavoz municipal del partido de Santiago Abascal ha contestado aludiendo al grupo mixto que, a su vez, se ha ofrecido varias veces a negociar las cuentas con el Gobierno de coalición para que no dependan de Vox.

"Esto significa, como ya ha dicho nuestro presidente en reiteradas ocasiones, que los presupuestos son la mayor herramienta política que tenemos los grupos parlamentarios, los grupos municipales. En los presupuestos se hace política y mire usted, sí, evidentemente es inaceptable el que apoyemos unos presupuestos que están redactados de rodillas a los comunistas y que la izquierda está condicionando", ha dicho Ortega Smith.

A su juicio, en los presupuestos de 2022 "va a seguir gastándose muchísimo dinero, 400 millones de euros, en Madrid Central"; se sigue manteniendo una fiscalidad elevada "a pesar de que nos dé unas migas de rebajas gracias a la presión de Vox", y con las cuentas el Ayuntamiento "sigue comprando las políticas de la izquierda y de la ideología de género y de los lobbies LGBTI".

"Por tanto, unos presupuestos redactados, condicionados, por la izquierda, por la extrema izquierda, no van a tener jamás el apoyo de Vox, y creemos, ya lo dirán las urnas, que no tendrán nunca más el apoyo de aquellos que votaron al Partido Popular y a Ciudadanos porque han sido traicionados y porque han visto que echamos a la izquierda de Madrid pero Almeida le abre la puerta", ha resumido Ortega Smith.

Preguntado, asimismo, sobre las reiteradas peticiones del regidor madrileño para que Vox se siente a negociar las cuentas -ayer mismo dijo que se había comunicado para ello con el portavoz de Vox-, Ortega Smith ha respondido que "nos puede mandar una cesta de navidad si quiere" pero en su formación no negocian en los despachos "como les gusta a ellos".

"Ni en reservados de cafeterías", ha abundado. "Los presupuestos se estudian, y se estudian donde se tienen que estudiar, en los grupos municipales, por nuestros técnicos, por nuestros concejales".

Una vez estudiados, ha continuado, Vox presentará las enmiendas que crean "correspondientes" y después, "con luz y taquígrafo, y no negociando en las trastiendas o en los despachos a puerta cerrada", será en el Palacio de Cibeles donde, "delante de todos los madrileños", dirán "en qué motivos estamos de acuerdo y en cuáles no, y diremos si apoyamos o no estos presupuestos".

"Así que las negociaciones que pretende el señor alcalde, que son esas negociaciones como las que ha tenido con los comunistas, con nosotros no van. Con luz y taquígrafo, hablando a los madrileños, y diciéndole claramente por qué no podemos aceptar unos presupuestos que, de momento, vienen condicionados por los comunistas", ha insistido.

Por último, sobre las líneas rojas de Vox para apoyar las cuentas, ha dicho: "Todo lo que pisotea a los madrileños, todo lo que supone un engaño a los madrileños, y línea roja es la bandera roja de los comunistas con las que ha pactado estos presupuestos".

