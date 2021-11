Más Madrid recurre la ordenanza de movilidad por considerarla un retroceso

Madrid, 17 nov.- Más Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el artículo 23 de la ordenanza de movilidad sostenible aprobada por el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida, que eliminó Madrid Central y permitió la entrada de 50. 000 coches más al día en el área central de la capital, por considerarla un retroceso en los avances medioambientales.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha justificado este miércoles la acción judicial en la necesidad de "proteger la salud de los madrileños".

"En el derecho nacional e internacional, en el Acuerdo de París y en la Ley de Cambio Climático española, se recoge el principio de no regresión en los avances medioambientales", ha indicado Maestre antes de señalar que "la ordenanza de movilidad de Almeida es un recorte en pasos que ya se habían dado y que incide de forma negativa en la salud de los madrileños, que viven en la ciudad donde se producen más muertes relacionadas con la contaminación de toda Europa, 3.700 muertes evitables al año".

La concejala de Más Madrid Esther Gómez ha dicho que "no se entiende que se echen para atrás" medidas que se demostraron "eficaces" como Madrid Central, que consiguió bajar los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire hasta un 20 por ciento en la zona Centro y hasta un 10 por ciento en el conjunto de la ciudad.

La ordenanza de movilidad recientemente aprobada permite la entrada de hasta 50.000 vehículos más en Madrid Central, lo que supone un 40 por ciento más que las autorizaciones que se estaban concediendo, ha precisado Gómez.

Más Madrid se va a basar en el principio de no regresión ambiental para denunciar que "el Madrid Central 'fake' del señor Almeida no puede seguir adelante porque perjudica la salud de los madrileños y porque los pasos atrás en salud y en medio ambiente los pagamos todos y no son sostenibles", ha subrayado Gómez.

La diputada de Más Madrid Inés Sabanés ha pedido "menos palabrería y más actuar", como reivindicaron los colectivos y los jóvenes en la cumbre del clima de la ONU (COP 26).

"En contaminación, un solo paso atrás es una catástrofe porque significa vulnerar el principio de no regresión. El trabajo es acumulativo. Desde que se puso en marcha Madrid Central se van acumulando los beneficios. Permitir el acceso de 50.000 coches más (a la zona central de la ciudad) sin calcular los efectos tiene graves consecuencias sobre la salud", ha explicado Sabanés.

El Gobierno de Almeida "habla y no actúa y cuando actúa, retrocede", en palabras de la diputada de Más Madrid, quien ha resaltado que este retroceso "afecta a la salud de los madrileños".

El 13 de septiembre pasado, con el apoyo de los cuatro exmiembros del Gobierno de Manuela Carmena, que forman el grupo mixto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sacó adelante la modificación de la ordenanza de movilidad sostenible, que actualizó Madrid Central, tras su anulación judicial.

Se trata de una regulación muy similar a la promulgada en noviembre de 2018, ya que la nueva Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) Distrito Centro mantiene el perímetro de Madrid Central y la mayoría de sus restricciones.