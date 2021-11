Vox califica de "espectáculo dantesco" el acto de las lideresas en Valencia

Archivado en:

El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha calificado de "espectáculo dantesco" el acto "Otras políticas" que el sábado congregó en Valencia a cinco lideresas de la izquierda, entre ellas la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, a la que ha descrito como una "comunista de Chanel".

En rueda de prensa en la sede de su partido, Buxadé ha desacreditado a todas y cada de las participantes y su "fiesta de pijama de charitos", les ha criticado por no presentar ninguna propuesta y se ha preguntado si lo que plantean es obligar a las niñas a llevar hiyab en el colegio, a imponer la ley islámica en España y a alentar el consumo de marihuana en los jóvenes a cargo del Estado.

En concreto, ha dicho que la vicepresidenta segunda es, como ministra de Trabajo, responsable de la "ruina" de cientos de miles de trabajadores que han perdido sus empleos, en tanto que ha criticado a Ada Colau por ser "la peor alcaldesa" de Barcelona, ciudad a cuyas calles ha llevado la "degradación" y la "violencia".

De la líder de Más Madrid Mónica García ha dicho que su "solución" para el desempleo juvenil es "fumar porros", de manera que así los jóvenes se olviden de que no tienen trabajo, y a la vicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra la ha tachado de "encubridora de abusos a menores tutelados" en Valencia.

Y de la portavoz del MDyC en Ceuta, Fátima Hamed, ha apuntado que su objetivo es la "imposición de islam" en España, algo que "acredita estéticamente" al llevar el pelo cubierto.

Buxadé ha apostillado que él no califica el acto de Valencia como un "aquelarre", tal y como ha hecho el líder del PP, Pablo Casado.

Pero a renglón seguido ha manifestado: "No sé si hacen brujería o no, no tengo ni idea, espero que no", para aludir de nuevo al "inexistente proyecto" sobre el modelo de España que auspician estas cinco mujeres.