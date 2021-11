Female Founders Day, el evento que revolucionará el mundo de las startups

Archivado en:

Charlamos con Esther Molina, periodista y experta en comunicación, además de CEO de WILDCom, agencia de Growth Media y PR. y una de las responsables de que se lleve a cabo este genial proyecto. Esther está acompañada en esta aventura por Silvia Rivela, directora del laboratorio de innovación de espacios de trabajo DOWE y la plataforma de actividades en remoto Cohesionist y Carmen Hidalgo, CEO de Bebup, la primera plataforma de crowdfunding para listas colaborativas de bebés.

Inversoras, fundadoras, comunicadoras, científicas y divulgadoras STEM se darán cita el próximo 23 de noviembre, en el Ateneo de Madrid, con la celebración del primer Congreso Female Founders Day, organizado por la comunidad de mujeres líderes de startups consolidadas, Female Startup Leaders.

¿Qué es Female Founders Day?

Female Founders Day es un congreso que busca compartir talento y conocimiento de las fundadoras, líderes de startups con base tecnológica en España, detrás de proyectos innovadores, consolidados y sostenibles en el tiempo. Nace de la inquietud por conectar referentes y dar visibilidad a la figura de la mujer dentro del mundo del emprendimiento tecnológico, en todas sus formas: inversoras, fundadoras, comunicadoras, científicas y divulgadoras STEM.

¿Quiénes estarán presentes?

Todas las Female Startup Leaders, la comunidad que impulsamos Silvia Rivela (Cohesion.ist), Carmen Hidalgo (Bebup) y yo misma, Esther Molina (WILDCom), que somos fundadoras o cofundadoras de los proyectos de lideramos. Entre los nombres que protagonizarán Female Founders Day se encuentran referentes en el panorama nacional e internacional, por ejemplo: Elena García Armada, de Marsi Bionics; Clara Grima, matemática y divulgadora; Rocío Álvarez Ossorio, de Token City; Elena García de Bstartup; Sofía Benjumea de Google for Startups, Luz Rello de ChangeDyslexia; Mireia Badía de Growly; Pepita Marín de WeAreKnitters; Laura Lozano Chargy; Yaiza Canosa de GOI; Cristina Miquel de StartUC3M; Sofía Fernández del Área de innovación y emprendimiento Ayuntamiento de Madrid y Marta Caparrós de YoutOOProject, entre otras.

¿Dónde y cómo se podrá asistir al evento?

Tendrá lugar de forma presencial el próximo 23 de noviembre en el Ateneo de Madrid, las entradas para asistir físicamente están agotadas, pero también podrá seguirse vía streaming en el canal de YouTube de Female Startup Leaders.

Se habla de muchas revoluciones que están teniendo lugar en la actualidad: tecnológica, medioambiental, espacial, etc. Están muy bien, cambiarán el mundo, pero la gran revolución que realmente está cambiado el mundo es la revolución de la mujer. ¿Hasta qué punto será así?

Hasta el punto de que el emprendimiento tecnológico (y su reconocimiento) será también femenino o sencillamente, no será. La "mujer" no es un sector, representamos al 50% de la población mundial y nuestro papel en todas las revoluciones que tú mencionas (y en tantas otras que a veces no tienen que ver con la tecnología) es protagonista porque el mundo lo cambian las personas. Y el cambio se hace efectivo en los pequeños detalles del día a día, desde el hogar, la familia, pasando por la educación en edades tempranas. Toda revolución tecnológica tiene como fin mejorar la vida de las personas y las personas son el punto de partida para cualquier revolución tecnológica. Las Female Startup Leaders están en la toma de decisiones de sus empresas como deberían estarlo muchos más perfiles femeninos de alta dirección.

Para terminar, ¿por qué es necesario Female Founders Day? Convencemos para que no faltemos.

Si sois inquietos, curiosos, tenéis ganas de seguir conociendo historias inspiradoras y os apasiona el universo del emprendimiento tecnológico, deberíais agenda el Female Founders Day, con el que, por cierto, perseguimos que el día de mañana, precisamente, ya no sea tan necesario, porque todos hayamos naturalizado que el ADN emprendedor y los casos de éxito de startups innovadoras, como el talento, no entiende de género.