Toni Kroos entrega a Edy Tavares el MVP de octubre

Madrid, 15 nov.- Walter 'Edy' Tavares, pívot caboverdiano del Real Madrid, recibió su trofeo como el mejor jugador (MVP) de octubre en la Liga Endesa con una sorpresa, ya que el centrocampista alemán Toni Kroos fue el encargado de entregárselo en el césped del estadio Alfredo Di Stéfano.

Tavares estaba realizando una entrevista para los medios del club y mostró su sorpresa cuando Kroos apareció en escena con el trofeo acreditativo.

"Edy es un placer para mí entregarte este merecido premio de mejor jugador del mes de octubre, enhorabuena", dijo Kross en un perfecto castellano al tiempo que le entregaba el trofeo.

"Gracias, para mí es un honor recibirlo de manos de una leyenda", le contestó Tavares.

Ésta no fue la única sorpresa que le tenía reservada Kroos al pívot. "Siempre hay cosas más importantes que estos premios y has sido padre por primera vez hace unos días, por eso te entregamos este trofeo para tu MVP", al tiempo que le entregaba un mini trofeo idéntico al que acababa de recibir.

"Muchas gracias. Te veo siempre que puedo y para mí es un honor que me entregues este premio", indicó Tavares.

"A mí me gusta mucho el baloncesto y, nada, a seguir, con los niños y con el baloncesto", añadió entre risas Kross.

"Se me ha subido el corazón a tres mil por horas porque no esperaba que un icono como Toni Kroos, al que veo todos los días en la tele en los partidos, me lo entregara. No sé que decir, me quedo sin palabras, ha sido una sorpresa increíble. Gracias al equipo y al club", comentó el pívot.

"¡Puaf! Toni Kross, tío" finalizó Walter Tavares mientras se marchaba con sus dos trofeos.