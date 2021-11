Martíenez-Almeida pide tratar el liderazgo del PP de Madrid en ámbito interno

Archivado en:

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este viernes tratar "en el ámbito interno del partido" todo lo relacionado con el liderazgo del PP de Madrid y el congreso regional y ha evitado pronunciarse acerca de si podría presentar su candidatura al congreso regional o si aceptaría ser el 'número dos' de Isabel Díaz Ayuso en el partido, como plantean algunos cargos territoriales.

"No voy a entrar en ninguna hipótesis ni elucubración sobre el PP de la Comunidad de Madrid", ha declarado Almeida a los periodistas durante su visita el nuevo Espacio 5G de Telefónica, donde ha insistido en que mantiene la misma posición que ha defendido hasta ahora públicamente.

Al ser preguntado expresamente cómo valora las informaciones que recogen la posibilidad de que él pueda ser el secretario general de Díaz Ayuso en el PP de Madrid, después de que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, haya definido ese tiquet como un tándem "imbatible", Almeida ha agradecido públicamente esas declaraciones del mandatario gallego.

"Que eso venga de una persona como Alberto Núñez Feijóo, que tiene cuatro mayorías absolutas en su trayectoria y es un referente para el PP en su conjunto, creo que es una buena noticia tanto para la presidenta de la Comunidad de Madrid como para mi", ha manifestado.

"AGRADECE" LAS DECLARACIONES DE FEIJÓO

En este sentido, ha saludado que una persona de la "valía política" de Feijóo "reconozca" que Ayuso y él "lo están haciendo bien y son un buen tiquet electoral". Según ha agregado, "siempre se agradecen" estas declaraciones, "sobre todo en los tiempos tan revueltos" que llevan últimamente.

Sobre la posibilidad de que pueda ser el 'número dos' del PP de Madrid, ha señalado que "no iba a entrar en ninguna hipótesis ni elucubración sobre el PP de la Comunidad de Madrid". "Me voy a mantener en la misma posición que llevo manteniendo desde hace ya un tiempo y, por tanto, yo no me pronuncio sobre estas cuestiones", ha enfatizado.

En este sentido, Almeida ha indicado que lo que tenga que hablar sobre este asunto será "dentro de los cauces habituales" como, según ha dicho, hizo con la presidenta de la Comunidad de Madrid en la comida que mantuvieron hace dos semanas en la Puerta del Sol, sede del Gobierno Regional.

"Yo le di mi opinión al respecto sobre el partido y ella me dio su opinión al respecto sobre el partido. Y, por cierto no paso absolutamente nada ni nos tiramos los cuchillos ni los tenedores", ha enfatizado.

De esta forma se ha referido al almuerzo que mantuvieron la víspera de la Junta Directiva del PP de Madrid, una reunión en la que se puso de manifiesto la ruptura del partido entre los partidarios de adelantar el Congreso regional del PP de Madrid y los que apuestan por seguir con los tiempos marcados por 'Génova'.

Por todo ello, el alcalde ha reiterado su posición de hablar de esta cuestión interna cuando toque. "Estas cosas yo las voy a tratar, sin decir que voy a tratar lo de la Secretaría general por cierto, en el ámbito interno del partido porque creo que a los madrileños les importa bastante más lo que haga como alcalde que lo que pueda decir como miembro del Partido Popular", ha aseverado.

EGEA, AYUSO Y CASADO EN EL CONGRESO DE CASTILLA-LA MANCHA

Almeida ha minimizado el hecho de que este fin de semana no vayan a coincidir la presidenta de la Comunidad de Madrid y el líder del PP, Pablo Casado, durante el Congreso de Castilla-La Mancha, que reelegirá presidente del partido en la región a Paco Núñez.

"No van a coincidir Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, como no van a coincidir Isabel Díaz Ayuso con muchos líderes autonómicos, o Pablo Casado con otros líderes autonómicos", ha manifestado. Según ha subrayado, el programa de un cónclave de dos días es "lo suficientemente amplio como para que todos puedan entender que ahí no hay motivo de discordia alguno" y "no tiene por qué producirse lógicamente esa coincidencia".

Ante el hecho de que la primera jornada del cónclave cuente con la asistencia de el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y la presidenta madrileña, Almeida ha señalado que "ésa es la mejor prueba de que no hay ningún problema en que se pueda coincidir o no se pueda coincidir".