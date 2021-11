El Fuenlabrada abre expediente a sus jugadores por la imagen dada ante el Murcia

Madrid, 12 nov.- La dirección del Urbas Fuenlabrada ha abierto un expediente sancionador a los jugadores que participaron en la derrota de la pasada jornada contra el UCAM Murcia (99-76) por "la imagen y la falta de competitividad" mostrada y uno específico al escolta Sean Armand por conducta inapropiada en las redes sociales, confirmaron a EFE fuentes del club.

El comportamiento en la cancha ante el conjunto murciano ha provocado esta decisión de la entidad presidida por José Quintana, quien se reunió el martes con la plantilla en presencia del cuerpo técnico, y este jueves con las peñas del Fuenlabrada para informarles de las medidas tomadas.

En esa reunión, Quintana pidió disculpas en nombre del club por la imagen y la falta de competitividad del equipo en ese encuentro, que según la entidad "no se merecen" los seguidores, la entidad ni los patrocinadores.

El expediente abierto a todos los jugadores que participaron -todos los del primer equipo a excepción del alero brasileño Leo Meindl y el pívot Osas Ehigiator, que están lesionados- está pendiente de sustanciarse, y podría derivar en una sanción económica o disciplinaria, según ha podido saber EFE.

En el caso del escolta estadounidense Sean Armand, el expediente es específico "por conducta inapropiada en redes sociales", debido al que el exterior estadounidense se dirigió en Twitter con palabras malsonantes (la expresión en inglés "You really be on my dick") a un aficionado que criticó su actuación en la cancha.

La dirección del Urbas Fuenlabrada ha reclamado "una reacción inmediata" a la plantilla para que no se repita la imagen dada ante el UCAM Murcia, comenzando por el próximo duelo contra el Real Madrid, este domingo (12.30 horas) en el Pabellón Fernando Martín.