Toda la oposición abandona el pleno de la Asamblea

Los grupos parlamentarios de la oposición de izquierda, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, y Vox han abandonado este jueves el hemiciclo durante el pleno en la Cámara regional, después de que la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo, exigiera a la diputada socialista Carmen López que abandonara su escaño.

La trifulca se ha iniciado durante el pleno monográfico sobre las contrataciones de emergencia durante la pandemia, a petición de Vox, en la que el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty (PP), no ha dudado en llamar a la oposición "vagos y torpes" ante las interpelaciones de los grupos en las que han solicitado mayor transparencia sobre las contrataciones.

"La presidenta Ayuso, más incompetente que ella no la hay ni la van a encontrar en la vida", ha espetado la diputada socialista, Carmen López, quien ha agregado que el hermano de la presidenta regional "va a las unidades de contratación a sugerir a qué empresas hay que contratar".

Ante estas palabras, Carballedo ha llamado al orden y le ha advertido, en tres ocasiones, que debía abandonar el hemiciclo; López no ha respondido a la petición y ha pedido que tenga la misma posición con Ayuso: "No lo voy a retirar y me gustaría que la misma actitud que tiene usted aquí hoy la tuviera usted con ella, que nos insulta y no para".

A continuación, los grupos de la izquierda, a los que se ha unido Vox, han decidido abandonar el hemiciclo en masa.