Las Rozas celebra el Debate sobre el Estado de la Ciudad

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz durante la celebración del Debate sobre el Estado de la Ciudad, la puesta en marcha de varias líneas de ayudas que ascenderán inicialmente a 2 millones de euros y que irán destinadas a familias con algún familiar en situación de gran discapacidad, al alquiler de vivienda para jóvenes y mayores, y al fomento de la natalidad.

“Nuestras políticas están enfocadas a las familias de Las Rozas y por eso queremos ayudarlas y generar oportunidades a través de estas ayudas al nacimiento o a la vivienda joven. Sin olvidarnos de las personas con importantes grados de dependencia que viven en nuestro municipio”, señaló el alcalde.

El Debate sobre el Estado de la Ciudad se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento y se pudo seguir por streaming a través de la web municipal. De la Uz debatió con los portavoces de todos los grupos políticos representados en el Pleno: Cs, PSOE, Vox y Unidas por Las Rozas, así como los dos concejales no adscritos. Este es el primer debate que se celebra esta legislatura, ya que el previsto para el año 2020 se vio suspendido a causa de la crisis sanitaria derivada del coronavirus y en su lugar se celebró un Pleno monográfico sobre la pandemia.

Así, tal y como reveló el regidor, para las familias a cargo de grandes dependientes se habilitará una partida de 700.000 euros, con ayudas de 700 euros por familia; 1 millón de euros para fomentar la natalidad y ayudar a las familias a las que se destinarán 1.000 euros por nacimiento; y por último, se establece una línea de 300.000 euros para ayudas mensuales al alquiler de vivienda de 150 euros al mes, durante un año, para los menores de 35 años y mayores de 65 residentes en nuestro municipio. “Queremos –apuntó De la Uz- una ciudad más moderna, más avanzada y más habitable para nuestros vecinos”.

Entre los anuncios, el alcalde señaló que “con la sostenibilidad como eje de nuestras políticas”, propondrá a la empresa pública Las Rozas Innova la puesta en marcha de un paquete de ayudas a la electrificación, consistente en subvenciones a particulares por la instalación de cargadores para vehículos eléctricos, así como para la adquisición de Vehículos de Movilidad Personal (patinetes y bicicletas eléctricas). Además, también a través de la empresa municipal, se crearán 2 Hubs de Movilidad en Las Matas y Heron City, que funcionarán como estaciones de intermodalidad para el uso e intercambio de patinetes, bicis eléctricas o cargadores para vehículos eléctricos. En la misma línea, Las Rozas Innova tiene prevista la instalación de 38 cargadores eléctricos en los aparcamientos municipales. El alcalde apuntó que estas “medidas están dentro de la estrategia Las Rozas Cero Emisiones para cuidar nuestro entorno, apostar por la sostenibilidad y preservarlo para el futuro de nuestros hijos”.

Mientras que la apuesta por la digitalización de comercios se traducirá en ayudas de hasta 1.000 euros, a través de Las Rozas Innova, para cofinanciar hasta el 50% de la inversión en digitalización de negocios, así como la ampliación del servicio de sherpas digitales que ofrece la empresa municipal para que cualquier comercio de Las Rozas pueda acceder a su orientación y asesoramiento en este proceso. Por otro lado, a lo largo del próximo año, “vamos a instalar wifi gratuita en las zonas comerciales de la calle Real, Európolis y Camilo José Cela” señaló De la Uz.

También adelantó el alcalde que la nueva Oficina de Captación de Ayudas Públicas (OCAP) ya ha comenzado a asesorar a empresas y particulares del municipio para la solicitud de subvenciones que se adapten a sus necesidades, así como orientar en su posible tramitación.

En la misma línea, De la Uz destacó las “mejoras en los servicios de la administración con un nuevo portal de transparencia, más gestiones a través de la web municipal, mejora de la gestión mediante cita previa y un nuevo servicio de atención al vecino a través del 010” que ya se han puesto en marcha. “Queremos ayudar al vecino en su tramitación con la administración para facilitarle el día a día, por eso cada vez incorporamos más trámites a través de sede electrónica”, apuntó.

Tal y como desveló el alcalde, el Ayuntamiento de Las Rozas ha llegado a un acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Tajo para que sean los servicios municipales los encargados de desbrozar y limpiar el cauce de 6 arroyos de zonas naturales: arroyo de la Carrascosa, arroyo Perales, arroyo Lazarejo, arroyo de La Torre, arroyo de la Motilona, así como el Arroyo Trofas en el que ya han comenzado estos trabajos. Además, se van a instalar sensores para monitorizar la calidad del agua y controlar los vertidos en arroyos, colectores y aliviaderos pluviales.

En materia de limpieza, se van a soterrar 18 zonas de aportación de residuos (general, papel y envases) en el centro de la ciudad y uno en el barrio de Las Matas. También en Las Matas, se renovará todo el sistema de cubos de basura para implantar un sistema “easy” que se adapta mejor para la recogida de residuos en la zona, mientras que en todas las viviendas unifamiliares se sustituirán por un contenedor individual para homogeneizarlo con el resto de la ciudad.

El alcalde también reveló dos proyectos de reforma de los parques de San Miguel (centro), y Alto Lazarejo (calle Moreras, El Cantizal) que supondrán una inversión superior a 1 millón de euros para la reforma integral de estos espacios de ocio y cuyas obras comenzarán el próximo año. “Desde el Ayuntamiento seguimos sacando adelante proyectos para mejorar la calidad de vida y hacer un entorno amigable para las familias de Las Rozas”, señaló el regidor.

Por último, De la Uz, informó del plan para asfaltar y arreglar el acerado de la Urbanización El Golf, una vez que el Canal de Isabel II termine los trabajos de canalización que está llevando a cabo en sus calles.

Así, en materia de seguridad, De la Uz quiso dar su “apoyo y reconocimiento al trabajo de nuestra Policía Local, así como a los servicios de emergencia, que año tras año consiguen mejorar los datos de criminalidad”, y recordó que a partir del próximo mes de enero comenzarán a funcionar un total de 295 cámaras que se integrarán el sistema de la Policía Local para el control, entre otros aspectos, de todas las entradas y salidas del municipio. Además, a las 19 plazas de policía ya anunciadas y que están en tramitación, se van a generar 8 plazas más de oficiales, subinspectores e inspectores para reforzar el cuerpo de Policía Municipal.

A su vez, el alcalde de Las Rozas incidió en la necesidad de seguir trabajando para el control de los botellones en la ciudad, en especial en las zonas naturales del municipio. Para ello, anunció la próxima puesta en marcha de un servicio especial de limpieza y vigilancia de estas zonas naturales que se sumarán a las unidades y planes especiales que la Policía Local pone en funcionamiento cada fin de semana o con motivo de las fiestas.

En cuanto a las infraestructuras y las obras municipales, el alcalde señaló que “se está invirtiendo y realizando obras de microurbanismo en todos los barrios de la ciudad, y por eso los vecinos se sienten orgullosos de vivir en Las Rozas”. A su vez, aprovechó para pedir disculpas por las molestias y los retrasos que éstas y otras obras puedan ocasionar.

Con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta a nivel deportivo, así como solución para una movilidad más sostenible, el alcalde anunció la creación de un plan para desarrollar en los próximos años, que aumentará el actual carril bici de 26 kilómetros hasta los 47 kilómetros. Con este aumento, el Consistorio pretende aumentar y mejorar las conexiones internas dentro del municipio, así como favorecer también el uso de vehículos de movilidad personal.

En el área de Cultura, se llevará a cabo la reforma del Auditorio Joaquín Rodrigo con la mejora de su iluminación, patio de butacas, solado, etc. Además, se realizarán exámenes de titulación internacional en las Escuelas de música (Associated board of the royal School for Musica)) y Danza (Royal Academy of Dancing).

Por último, De la Uz también destacó la puesta en marcha de un nuevo taller de danza inclusiva diseñado entre las concejalías de cultura y servicios sociales, y destinado a menores de 18 años con algún tipo de trastorno de desarrollo intelectual, y a alumnos de la Escuela de Danza que quieran participar y apoyar estas sesiones de danza inclusiva.

A lo largo de su exposición, el regidor recordó que el Pleno municipal del pasado mes de octubre aprobó una importante rebaja impositiva en el IBI para familias numerosas y bienes inmuebles de naturaleza urbana, el IVTM para vehículos menos contaminantes, el ICIO para la instalación de sistemas de aprovechamiento de la energía solar o para las empresas que apuesten por la creación de Empleo joven e indefinido. Más información

Durante su intervención, De la Uz quiso agradecer a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el reciente anuncio de mejoras en el servicio de transporte público urbano e interurbano de Las Rozas.

Así, el Consorcio Regional de Transporte anunció el pasado 31 de octubre que a partir de 2022 se creará una nueva línea interurbana que conectará La Marazuela con Madrid; se aumentará la frecuencia en el servicio exprés de las líneas 622 y 628, y en lo que se refiere a las líneas urbanas, se reordenarán las líneas L1 y L2, a lo largo del próximo año 2022. Además, se optimizará la línea urbana L2 con el objetivo de prestar una mayor atención en El Montecillo, en el entorno del colegio Gredos San Diego. Más información

Durante su intervención, la portavoz de Unidas por Las Rozas, Patricia Cruz, reclamó más políticas sociales y medidas para la defensa del medioambiente, además de denunciar lo que calificó como una política fiscal injusta y la falta de espacios para la participación ciudadana.

Por su parte, el portavoz de VOX, Miguel Díez, puso en duda la capacidad de gestión del equipo de Gobierno por un gasto excesivo, partidas poco eficientes y duplicidades, obras inacabadas e inoportunas y deficiencias en el transporte público.

La portavoz del PSOE, Noelia González, solicitó más inversión en educación y ayudas sociales, recordó los fallos en la gestión de Filomena y en la atención a los vecinos durante la pandemia, y criticó el modelo de huertos urbanos.

Por su parte, Miguel Ángel Sánchez de Mora, portavoz de Cs, acusó al equipo de Gobierno de falta de planificación y criticó tanto los plazos en la gestión de las ayudas municipales como la falta de inversiones para resolver los problemas reales del municipio u organismos de participación ciudadana.

Finalmente, el portavoz del PP, Gustavo Rico, recordó la importancia de la inclusión del municipio en el régimen de Gran Ciudad para mejorar la prestación de servicios y los procedimientos administrativos, así como el esfuerzo y las políticas del Gobierno municipal para hacer frente a la crisis económica y situación coyuntural.

Tanto el alcalde como los portavoces de los diferentes grupos quisieron agradecer en sus diferentes intervenciones el trabajo de todos los empleados municipales que dan lo mejor de sí mismos para sacar adelante el día a día de este Ayuntamiento.

Finalmente, como despedida, De la Uz agradeció a todos los portavoces su tono y su participación en el Debate y aseguró que “entre todos los concejales de este Pleno estamos avanzando, cada uno a su manera, con sus ideas y con sus propuestas, por el futuro de la ciudad que queremos”.