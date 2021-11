Mónica García: "El PP ha condenado a los jóvenes a ser Peter Pan"

Archivado en:

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha espetado este jueves al Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso de haber condenado a la juventud a ser "una generación Peter Pan" en la que son "prematuramente adultos y eternamente jóvenes, no porque no quieran crecer, sino porque no pueden".

Así lo ha reprochado García a la presidenta de la Comunidad de Madrid durante la sesión de control que se celebra esta mañana en la Cámara regional, en la que la preguntado a Díaz Ayuso cómo valora la situación de la juventud madrileña.

"Le preguntamos por las políticas de juventud. En la Comunidad de Madrid son prematuramente adultos pero eternamente jóvenes. Ha condenado a toda una generación a ser Peter Pan, no porque no quieran crecer, sino porque no pueden crecer", ha aseverado desde Más Madrid.

A esto, García ha apuntado que muchos jóvenes pusieron sus expectativas en Díaz Ayuso y “usted las ha cogido y se las ha dado a un rider para que lo lleve a mercachicle”, mientras “no regula el precio del alquiler, tienen trabajos precarios, no pueden pagar el psicólogo ni pueden independizase”.

Ante estas críticas, desde Más Madrid, han propuesto que desde la Comunidad de Madrid se cree una red de espacios juveniles que se han autogestionados por los propios jóvenes para que puedan “ser protagonistas de su propio ocio y así no se vayan de botellón o a las casas de apuestas”.

Díaz Ayuso ha espetado a la representante de Más Madrid que la región madrileña acoge a la mayoría de los jóvenes que “pueden trabajar aquí”, al igual que “fomentan el emprendimiento”, mientras desde su partido fomentan la jornada laboral de cuatro días a la semana: “Cuidado que se van a herniar”, ha recriminado.

Además, ha defendido la gestión del Partido Popular con el “fomento del transporte público, planes de alquiler y compra de vivienda, promocionar el ocio saludable o el fomento del talento”, mientras la izquierda aboga por “la okupación, frivolizan las drogas o asaltar capillas”.