Martínez-Almeida reprocha al Gobierno aprobar la nueva plusvalía sin hablar con los municipios

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha reprochado este miércoles al Gobierno que aprobara un Real Decreto-ley para adaptar el impuesto sobre la plusvalía municipal a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sin hablarlo antes con los ayuntamientos.

"Me hubiera gustado que el Ministerio de Hacienda me llamara y me preguntara qué nos parecía el diseño que estaba haciendo del Real Decreto-ley de la plusvalía, y que al mismo tiempo garantizara la suficiencia financiera de los ayuntamientos", ha declarado Almeida a los medios tras visitar el Poblado Dirigido de Orcasitas.

Almeida ha avisado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que el problema con este tributo "tiene difícil arreglo si no habla con los ayuntamientos", y ha asegurado que Madrid, que concentra "prácticamente la cuarta parte" de la recaudación por este impuesto a nivel nacional, se puso "a disposición" del Ministerio de Hacienda para debatir la reforma.

Ahora el Ayuntamiento, que prevé aprobar inicialmente el lunes su proyecto de presupuestos para 2022, está analizando "cuál es el impacto que van a tener" tanto el nuevo decreto, que permitirá a los contribuyentes elegir el que más le beneficie entre dos métodos de cálculo, como la propia sentencia del Tribunal Constitucional.

Madrid calcula que tendrá que devolver unos 383 millones de euros recaudados por este impuesto debido a la sentencia del TC, que se suman a los al menos 100 millones que el Consistorio dejará de percibir en noviembre y diciembre.

Bajo la regulación anulada por el TC, el Ayuntamiento esperaba recaudar en 2022 unos 600 millones de euros en concepto de plusvalías.