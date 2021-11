Osoro llama a construir una "cultura del cuidado" en el día de la patrona de Madrid

Archivado en:

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha llamado a construir una "cultura del cuidado" porque "nadie se salva solo" ante una crisis sanitaria, económica, social, ambiental y alimentaria.

En su homilía en la Catedral de la Almudena en el día de la patrona de Madrid, Osoro ha comenzado sus palabras transmitiendo su alegría por por celebrar esta misa y la procesión a la Virgen de la Almudena, toda una "alegría" porque implica que se "ha dejado atrás lo peor de la pandemia".

Su siguiente foco ha estado puesto en la "cultura del cuidado". "En el último año y medio nos hemos descubierto frágiles y llenos de miedos; nuestra vulnerabilidad nos ha suscitado dudas y perplejidades y han salido a relucir las grietas de nuestros estilos de vida y de los modos de organización de nuestras sociedades", ha descrito.

"Al vernos inmersos en una crisis sanitaria, económica y social, agravada por otros problemas como los ambientales o los alimentarios, ha resonado a la fuerza el recordatorio que hace el Papa en 'Fratelli Tutti' de que 'nadie se salva solo' y de que 'únicamente es posible salvarse juntos'. Ha emergido con claridad la necesidad que el ser humano tiene de luz, de vida y de amor, y, de esa forma, vemos la conveniencia de construir una cultura del cuidado", ha sostenido el arzobispo Osoro.

Carlos Osoro también ha defendido que "se puede creer o no en Dios, pero no es lícito promover que sea retirado de la historia de los hombres". "En situaciones de crisis como la actual es necesario arrimar el hombro y abrir el corazón. Esto implica acercarnos a nuestros hermanos, escucharlos, compartir vida con ellos y atender sus necesidades. Hemos de mirar a nuestras gentes, a las familias que atraviesan dificultades, a los jóvenes que no encuentran trabajo, a los ancianos que requieren ternura, a los más pobres que descartamos y muy a menudo dejamos a un lado del camino", ha enumerado.

"En una época como la que estamos viviendo, muchos tienen la tentación de aislarse, de juntarse únicamente con los que son parecidos a ellos, de quedarse paralizados, pero la Virgen nos enseña a salir a los caminos reales por los que transitan los hombres y llevarles, no sin dificultades ni altibajos, la Buena Noticia", ha proclamado el arzobispo.