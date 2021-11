Rivera de la Cruz defiende que Nacho Cano llevará un espectáculo "de calidad" a Hortaleza frente a "críticas políticas"

Archivado en:

La consejera de Cultura, turismo y deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha defendido que el artista Nacho Cano llevará un espectáculo "de calidad extraordinaria" a Hortaleza frente a las críticas "políticas" que ha recibido.

En una entrevista , la consejera ha asegurado que no entiende las críticas hacia este proyecto, que en su opinión "no tienen nada que ver con la cultura", además ha subrayado que la realidad es que se instalará en "una parcela abandonada desde hace 20 años donde nadie había hecho nada nunca".

La consejera madrileña de cultura ha cargado contra los que se pregunta "por qué no se hace otra cosa" y ha explicado que este artista ha querido alquilar esta parcela para hacer un espectáculo musical. "Cualquier cosa que lleve vida cultural a un barrio es buenísimo", ha expresado.

Rivera de la Cruz ha afirmado también que hay "un montón de hosteleros que están deseando que eso eche a andar" porque las personas que acudan al espectáculo luego se quedarán cenando o tomando un café por la zona. "Se ha convertido en un tema político que no tiene mucho más recorrido", ha insistido.

A ello, ha añadido que es importante hacer hincapié en que se trata de una iniciativa privada y que Nacho Cano va a alquilar un espacio que ahora mismo "solo servía para que crecieran hierbajos".

Precisamente, en declaraciones Nacho Cano quiso dejar claro que "no es una concesión" por parte del Ayuntamiento de Madrid y que dicho espacio "está para hacer cultura", por lo que no se podría construir otro tipo de edificación que no fuera cultural en la parcela en la avenida Machupichu de Hortaleza.

Además, apuntó que este proyecto generará "165 puestos de trabajo directos y 500 indirectos" y aseguró que un proyecto de esta envergadura tendrá múltiples beneficios para los negocios de la zona y ayudará a relanzar el turismo.