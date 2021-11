Rivera de la Cruz asegura que Madrid cuenta con "precios generosos" para jóvenes y duda de la eficacia del bono cultural

Archivado en:

La consejera de Cultura, turismo y deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha asegurado que Madrid cuenta con "precios generosos" para el acceso a la cultura por parte de los jóvenes y ha mostrado sus dudas con respecto al bono cultural de 400 euros para los jóvenes que cumplan 18 años anunciado por el Gobierno de España.

"El bono cultural del Gobierno desde que lo anunciaron no hemos vuelto a tener detalles, me gustaría esperar a ver cómo va a funcionar, en Italia y Francia el éxito ha sido muy relativo", ha indicado en una entrevista .

La consejera ha criticado que se aborde como si fuera un "café para todos" ya que hay jóvenes que pertenecen a familias que pueden comprar una entrada. "No sé si ese bono debe salir de los impuestos que paga un mileurista o con un trabajo precario", ha subrayado, a lo que ha añadido que a lo mejor hay jóvenes que deberían de recibir 800 euros y no 400 y otros que "no necesiten un acicate económico" para ir al teatro o al cine.

A ello, ha añadido que en la Comunidad de Madrid se cuenta con una política de precios "muy generosa" con los jóvenes y que a los Teatros del Canal se puede asistir desde los 9 euros. "Yo no creo que el bono cultural, tal y como está planteado, sea la solución para esos jóvenes", ha resaltado.

CAMPAÑA PARA TRASLADAR SENSACIÓN DE SEGURIDAD

Por otro lado, Rivera de la Cruz ha señalado que tras la pandemia iniciaron una campaña que trabajara en la percepción del público sobre la seguridad en los eventos culturales. "Iniciamos una campaña para concienciar de que la mascarilla iba a ser nuestra compañera, nuestra aliada para entrar a un museo o para ir al teatro", ha apostillado.

Además, ha relatado que se creó un plan blindado de aforos y se reabrieron los Teatros del Canal con un 33% de aforo, pese a que económicamente fue "muy gravoso", pero "había que hacerlo". Además, ha añadido que pidieron a Sanidad cualquier indicio de sospecha de rebrote en eventos culturales.

La consejera ha detallado que se hizo un plan "muy lento" y que la gente respondió "admirablemente". "La responsabilidad del público fue esencial, puedes pedir a la gente que se ponga mascarilla pero es complicado controlarlo si la gente no colabora", ha señalado.

Sobre los conciertos, Rivera de la Cruz ha recordado que el aforo en el WiZink Center está "recuperado completamente" aunque la mascarilla es "irrenunciable". "Hay vigilancia constante por las gradas", ha asegurado.

EL TEATRO GANA ESPECTADORES

En esta línea, la consejera ha destacado que tras la pandemia considera que en los teatros se han ganado espectadores y que los Teatros del Canal y el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial están "en cifras superiores a la época prepandemia".

La titular de Cultura ha hablado del modelo elegido para los Teatros del Canal, que pasa por un 100% de la programación pública. "Es una infraestructura muy importante y creo que la Comunidad de Madrid debe asumir el diseño de esa programación, defenderla y tenemos una persona como Blanca Li que está capacitada para hacerlo. Por primera vez desde hace 12 años, la programación de los Teatros es enteramente pública", ha defendido.

También, ha hablado de la importancia de los rodajes en la región y ha trasladado su objetivo de hacer una apuesta importante por los efectos especiales y visuales. Rivera de la Cruz ha apostillado también que se ha agilizado "muchísimo" la burocracia en este sentido y que se está trabajando junto a la productoras.

"Lo que estamos intentando es que los problemas no se produzcan, trabajar con las productoras con una ventanilla única para ponerlas en el buen camino y está resultando bien", ha concluido.