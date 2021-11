La carrera del derbi reúne a más de 6.000 aficionados por el centro de Madrid

Madrid, 7 nov.- Tras un año de ausencia debido a la pandemia, más de 6.000 merengues y colchoneros se han puesto las zapatillas de correr para defender sus colores en el Derbi de las Aficiones, que esta mañana ha celebrado la undécima edición de este duelo de pasiones futbolísticas cargado de buen ambiente pero con los termómetros tiritando.

A las nueve de la mañana, en la calle del Padre Damián, junto a un Santiago Bernabéu aún con obras, comenzaba la carrera en la que se miden las dos aficiones más numerosas de la capital.

Por delante, 10 kilómetros por el corazón de Madrid: paseo de la Castellana, Cibeles y Neptuno con sus himnos respectivos, Puerta del Sol, Puerta de Toledo…

La meta estaba situada en las inmediaciones del desaparecido estadio Vicente Calderón, en el paseo de los Melancólicos, quizás por aquello de la nostalgia.

Con los ajustes en el recorrido de la prueba, el Derbi de las Aficiones se posicionó una vez más como el 10K homologado perfecto para romper el crono personal y acreditar marca oficial para carreras como la San Silvestre Vallecana.

Buena muestra de ello fue la prueba masculina, donde el triatleta Nicolás Regidor voló para destrozar el récord de la carrera –en manos de Sergio Salinero- y situarlo en 29:18.

Regidor, que competía por los colchoneros, superó al favorito de la prueba, el atleta leonés de Team Spain Hoka, Rober Alaiz (29:27), y al ganador de la pasada edición y mítico del 'running' madrileño, Javier Martínez (29:59).

“Es una carrera que me encanta. Ha sido un verdadero honor correr con Rober Alaiz y poder llevarme la victoria”, ha dicho Nicolás Regidor al concluir la prueba, según un comunicado de los organizadores de la prueba.

El Team Spain Hoka se redimió en la prueba femenina. La colchonera Lidia Campo se impuso con holgura y superó su marca personal en la distancia: 33:15.

“Me he sentido muy arropada en todo momento por los corredores y los ánimos de la gente. Con una marca personal y una victoria, no me puedo ir más contenta”, ha admitido Lidia Campo, añade la nota.

Charlotte Cotton y Rebecca Brassington completaron el podio junto a la obstaculista burgalesa.

EL MERENGUE VUELVE A TRINUNFAR

Fueron los merengues los que tiñeron de morado el podio situado en paseo de los Melancólicos. Una media frenética de 46:21 sirvió para superar a unos luchadores colchoneros, que con 46:46 se tuvieron que conformar con los cronos individuales que registraron.

Ha destacado la participación en carrera del capitán merengue, el exjugador Álvaro Arbeloa, que defendió sus colores con 35:49 en meta, su mejor registro.

“Es una locura. No llegaba en la mejor forma y he destrozado mi mejor tiempo. El año que viene volveré, sin duda, por el tiempo, y porque es el mejor 10K homologado para hacer marca personal”, ha comentado Arbeloa.

CLASIFICACIONES DERBI DE LAS AFICIONES

Absoluta masculina

1.Nicolás Regidor 29:18

2.Roberto Alaiz 29:27

3.Javier Martínez 29:59

Absoluta femenina

1.Lidia Campo 33:15

2.Charlotte Cotton 36:28

3.Rebecca Brassington 36:40