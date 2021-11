Dar la sorpresa y escapar del descenso

Bilbao, 6 nov.- El Surne Bilbao Basket visita este domingo al Real Madrid en el WiZink Center (20.00 horas) con el sueño de dar la sorpresa y, de paso, escapar de unos puestos de descenso en los que lleva casi todo el campeonato liguero.

Tras iniciar la Liga Endesa con un 0-5 que le retrotrajo al duro curso pasado en el que se salvó casi de milagro, dos victorias seguidas en casa, frente al Urbas Fuenlabrada y el Hereda San Pablo Burgos, no les sirvieron a 'los hombres de negro' para escapar de las plazas que mandan a la LEB.

Les apareció una tercera oportunidad seguida en Manresa para abandonar la penúltima posición en la que se encuentran, pero los de Alex Mumbrú, con el mismo 2-6 de balance que el colista Coosur Real Betis y el primero que se salva, el 'Fuenla', no consiguieron aprovecharla.

Aunque, como en todas la salidas que lleva este año, sí lograron competir y mantener sus opciones hasta el final, el resultado en el Bagés fue como en Badalona, Tenerife y Murcia. Derrota.

En Madrid, con escasas esperanzas de ganar a uno de los mejores de Europa y segundo en la tabla con siete triunfos en ocho partidos, lo que quiere sobre todo Mumbrú es que su equipo sea capaz de mantenerse firme frente a un rival que el último encuentro que perdió en liga fue precisamente en su cancha ante el Gran Canaria.

No obstante, también pide a sus jugadores cierta fe la victoria: "solo se puede ganar al Madrid si confías en ello, si no crees que puedes ganar es casi mejor no ir".

El Bilbao Basket tendrá que buscar la sorpresa con la plantilla mermada, ya que viaja con tres jugadores júnior de su cantera ante las bajas de Alex Reyes, Tomeu Rigo y Alex Galán.

Los tres, de todos modos, son las piezas más de complemento de la plantilla. Reyes es el único en la rotación habitual de diez jugadores, mientras que Rigo y Galán apenas cuentan con minutos.

En el histórico entre ambos equipos, los números no son malos del Bilbao Basket, que llegó a ser la 'bestia negra' hace una década, en los mejores momentos de su historia.

De los 35 partidos que les han medido en la ACB, el conjunto vizcaíno ha ganado 9, prácticamente uno de cada cuatro, que no es poco ante un rival tan poderoso.

Aunque de los diez últimos el Bilbao Baket solo ha vencido en uno, el de hace ahora dos años en Miribilla. Un 82-81 liderado por Alex Bouteille (22 puntos, 6 rebotes y 24 de valoración), Jaylon Brown (21) y Ondrej Balvin (16 rebotes y 3 tapones) ante un Madrid que no sacó partido del buen encuentro de Sergio Llull (24), Edy Tavares (13 rebotes y 24) y Jaycee Carroll (20). EFE

ro/og