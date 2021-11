Luis Enrique valora como "polémica artifical" la ausencia de madridistas

Las Rozas (Madrid), 5 nov.- Siete meses después un jugador del Real Madrid regresa a una convocatoria de la selección española y pone fin a un debate que el seleccionador Luis Enrique Martínez calificó como "artificial", tras mostrar toda su confianza en Dani Carvajal, explicar que sin lesiones es indiscutible, y reconocer que considera del club a jugadores formados en la cantera blanca.

"No ha habido una sola convocatoria en la que si Carvajal estuviera en condiciones, sin estar lesionado, hubiera faltado. En ninguna", dijo con rotundidad Luis Enrique, en un intento por silenciar un debate que le ha perseguido por la ausencia de jugadores del Real Madrid en sus convocatorias desde el pasado marzo.

"Es una pena para él porque no ha pasado buenas noticias en los últimos tiempos y estoy muy contento por volverle a ver en su nivel. Ha hecho cambios en dieta y más cosas que le van a ayudar. Siempre ha sido un gran profesional y siempre hemos estado pendiente de su estado", añadió.

Luis Enrique entiende que cada convocatoria abra debates por la ausencia de jugadores y sus elecciones, pero expuso sus argumentos para desmontar la teoría de que no quería convocar a jugadores del Real Madrid.

"Cada lista tiene sus polémicas, algunas superficiales que todos conocemos, porque hay momentos que no han venido jugadores de cierto club sabiendo que hay cinco o seis mínimo que han pertenecido a la cantera de ese club. Es artificial la polémica, ridícula, sin sentido, pero no voy a gastar energías en cosas que no tienen sentido. Está Carvajal del Real Madrid, pero también Brahim y me interesa muy poco ese discurso", sentenció.