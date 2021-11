El Pleno Municipal de Arganda aprueba una bajada del tipo impositivo del IBI

Archivado en:

Ayer se celebró la Sesión Ordinaria del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Arganda del Rey correspondiente al mes de noviembre.

Durante un receso del pleno se guardó un minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento como recuerdo a las víctimas de violencia de género.

Durante la sesión se aprobó la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) con los votos a favor de PSOE y la Concejala No Adscrita, los votos en contra de PP y Vox y la abstención de Ciudadanos. El alcalde, Guillermo Hita, dijo que “es una política de reducción de impuestos que llegará a los bolsillos de los argandeños y argandeñas, y este descenso puede exponer un alivio para muchas familias”. Según Hita, “del 2015 al 2021 se ha llegado a un descenso de hasta un 27%”. “Las cargas fiscales se intentar reducir pero nunca se podrán eliminar porque son necesarias para que un Ayuntamiento preste sus servicios”, finalizó el alcalde.

La concejala de Hacienda, Ana Sabugo, explicó que “esta modificación consiste en una bajada del tipo impositivo del 0,48% actual al 0,47%, la cual afectará al 98,6% de los inmuebles situados en nuestro municipio, algo que redundará en una reducción del 2,1% en el importe de los recibos”. Sabugo remarcó que la medida beneficiará al 100% de los particulares y al 96,2% de las empresas. Añadió que “la modificación que proponemos se suma a las ya aprobadas anteriormente y durante el gobierno socialista la carga fiscal por el IBI se ha reducido ya entre un 20 y un 25% para todos los inmuebles”. “Sin duda esta medida trata de ayudar a los argandeños y argandeñas en un momento de gran dificultad económica”, concluyó la concejala.

También se aprobó el orden de clasificación de las ofertas presentadas al contrato de concesión de servicios para la gestión del alumbrado público municipal y las estaciones transformadoras. La concejala de Servicios a la Ciudad y Mantenimiento, María Jesús Ruiz de Gauna, detalló que la proposición más valorada fue la de FCC Medio Ambiente y FCC Industrial e Infraestructuras con un total de 98 puntos, frente a Elecnor, con 43 puntos. Según explicó Ruiz de Gauna “las propuestas de la empresa con mayor valoración suponen una bajada del precio base de licitación del 10% y un ahorro del consumo anual del 76,97%, así como mejoras como la instalación de puntos de recarga eléctrica para automóviles”.

La concejala de Hacienda, Ana Sabugo, en la parte de Control y Fiscalización, dio cuenta del PMP del 3º trimestre, el cual se encuentra en 28,21 días.

En el orden del día se añadió de urgencia una moción conjunta de PSOE, PP, Ciudadanos y la Concejala No Adscrita, a petición del Consejo de la Mujer, relativa al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, aprobada con la única abstención de Vox.

En el apartado de mociones la propuesta del Partido Popular, con enmienda del PSOE, sobre la bonificación de vehículos ECO y 0 emisiones y la aprobación de un plan de instalación de cargadores eléctricos en la vía pública salió adelante por unanimidad.

De igual manera se aprobó la propuesta de Ciudadanos para la celebración de una Feria del Stock de los comercios locales, con los votos a favor de PSOE, PP y Ciudadanos, y las abstenciones de Vox y la Concejala No Adscrita.

La moción presentada por Vox sobre la creación de un programa municipal de apoyo a la maternidad y declarar a Arganda del Rey municipio por la fue rechazada con los votos a favor de Vox, los votos en contra de PSOE, Ciudadanos y la Concejala No Adscrita, y la abstención de PP.

Por último, la propuesta de la Concejala No Adscrita, Clotilde Cuéllar, sobre la elaboración de una estrategia alimentaria local que tenga como pilares los alimentos ecológicos, la producción agroecológica local, la seguridad alimentaria y la soberanía o capacidad de decisión de la vecindad sobre lo que quiere consumir desde el cuidado del territorio no salió adelante pues tuvo el voto a favor de la Concejala No Adscrita, los votos en contra de PSOE, PP y Vox, y la abstención de Ciudadanos.