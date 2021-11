Escrivá avanza la salida de 15.000 trabajadores de ERTE al inicio de noviembre

Archivado en:

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha avanzado que solo ayer, primer laborable de noviembre y con el nuevo esquema de ERTE plenamente vigente, salieron 15.000 trabajadores de estos mecanismos de protección.

En declaraciones en La Sexta, Escrivá ha incidido en que esperan que la salida de trabajadores en ERTE -en todo el mes de octubre se ha rebajado la cifra en 48.512 hasta un nuevo mínimo de 190.718- sea mucho mayor en noviembre.

Este mes empieza a operar el nuevo esquema para estos mecanismos con ayudas vinculadas a la formación y obligando a las empresas a volver a pedir el ERTE sin prorroga automática.

Sobre la evolución del Empleo en octubre, Escrivá ha afirmado que lo "significativo" es el dato de la afiliación y no el descenso de paro.

"No es nada relevante porque los datos no se dan en datos ajustados, no es significativo, lo significativo es la afiliación", ha subrayado Escrivá que ha explicado que el mes ha ido de "menos a más" con un "extraordinario dinamismo".

Y sobre la reforma laboral, ha incidido en que lo "sustancial" es modernizar el marco laboral español atajando la precariedad y el elevado desempleo.

"Eso es lo más importante y eso no tiene ni apellidos ni personalismos ni etiquetas", ha zanjado el ministro cuestionado por si sentía más cerca de las posturas de Nadia Calviño o de Yolanda Díaz.