El Albondiguilla confiesa el "trato de favor" a la trama Gürtel en Boadilla

Archivado en:

A dos semanas de ser juzgado por el caso Gürtel, el exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, conocido como El Albondiguilla, ha confesado en un escrito haber dado un "trato de favor" al líder de la red, Francisco Correa, en la adjudicación pública de contratos a cambio de comisiones.

González Panero se ha sumado de este modo a la tendencia de buena parte de los acusados en esta pieza de la macrocausa, como el propio Correa o su número dos, Pablo Crespo, que en los últimos meses han ido confesando su participación en los hechos a cambio de que se les reduzca la condena.

Doce años y medio después de estallar el caso, la Audiencia Nacional comenzará a juzgar el 16 de noviembre esta pieza, que gira en torno al supuesto pago por parte de la red a políticos del PP, en forma de regalos o dinero, a cambio de interceder en adjudicaciones públicas de Boadilla hasta el punto de llegar a dirigir en la práctica toda la contratación pública en el municipio, según la tesis de la Fiscalía.

Unos hechos que reconoce el exalcalde del PP en el escrito que ha presentado, al que ha tenido acceso Efe, en el que relata cómo comenzó ese trato de favor hacia Correa, con quien le recomendaron colaborar como una manera de mantenerse en la alcaldía.

Además de confesar su "colaboración delictiva" con la rama, González Panero detalla la forma de actuar de la organización, incluidas unas "reglas de conducta" elaboradas por Pablo Crespo ante la "creencia" de Correa de que el exalcalde estaba actuando por su cuenta.

"No te queremos joder la vida"; "se trata exclusivamente de hacer justicia (...)"; "él te ha tratado como un hermano y tú lo has tratado como un perro. Te ha cambiado la vida. Te ha vestido (calcetines, camisas, trajes, corbatas, gemelos, etc. Hasta el plasma de tu casa", son algunas de las citadas reglas, que adjunta el exalcalde en su escrito y que también hacen referencia a adjudicaciones públicas de Boadilla.

La última de ellas dice: "¿Todo claro? Esto solo romperá si tú rompes. Nada de engaños".

González Panero calcula que recibió 729.657 euros en comisiones a cambio de adjudicaciones, pero a esa cantidad suma numerosos regalos en especie como viajes o trajes, el pago de "campañas del PP pagados por constructoras", o los 1,2 millones que percibió de Correa y que se ingresaron en una cuenta de una sociedad en el banco HSBC, como relata la Fiscalía.

El expolítico explica que conoció a Correa en 2001 a través del exconcejal José Galeote, quien le recomendó contactar con él porque, tras haber llegado a la alcaldía tras una moción de censura, su posición no estaba suficientemente afianzada y existía el "riesgo de no ir en las listas propuestas por el PP" para las siguientes elecciones.

Alcalde del municipio entre 1999 y 2009, González Panero relata que aunque en un primer momento desconocía la "verdadera relevancia" de Correa en el PP, pronto se percató de que tenía "acceso directo" tanto a la sede central del partido, como su "facilidad de contacto con el Palacio de la Moncloa".

Su "colaboración delictiva" con la trama, continúa, se fue "incrementando" hasta 2005, fecha en la que rompió con Correa, sin que ello significase, apunta, que dejase de someterse a los intereses de la organización.

Si Correa lo tachó de "amoral" en su escrito de confesión, ahora González Panero habla de la "ambición desmedida" del empresario y de las "presiones" que sufrió por parte de la red cuando una adjudicación no tenía éxito.

Admite también una serie de irregularidades en adjudicaciones públicas como el fraccionamiento de contratos para eludir los respectivos controles, además de sobreprecios destinados a "sufragar servicios" en favor del PP.

Por los contratos de la trama Gürtel en Boadilla la Fiscalía pide 76 años y 7 meses para Correa; 64 años y 7 meses para Crespo; 40 años y 9 meses para Arturo González Panero, el Albondiguilla (40 años y 9 meses); 2 y medio para su sucesor, Juan Jesús Siguero; y 23 años y medio para el exdiputado del PP Alfonso Bosch, entre otros.