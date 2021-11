Monasterio cree que no supondrá "un drama" para la Comunidad destinar 100 millones de Presupuesto a la educación gratuita

Archivado en:

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha augurado este martes que no supondrá "un drama" para la Comunidad de Madrid destinar 100 millones del Presupuesto con "mayor gasto de la historia" a la educación gratuita.

"Nos hemos estado sentando con consejeros del Gobierno de la Comunidad y nos parece que es el Presupuesto con mayor gasto de la historia de la Comunidad, pero el tema fundamental es a qué dedicamos ese gasto. Si ustedes tienen 23.000 millones que gastar, podrán tener 100 millones para la educación gratuita", ha trasladado Monasterio en una entrevista con 'Telemadrid', .

A su juicio, se debe redirigir el gasto a lo fundamental, en lugar de dedicarlo al "catastrofismo climático o en hacer una senda para bicicletas que ahora no es lo fundamental". En cuanto a la propuesta del portavoz del PSOE, Juan Lobato, a todos los grupos para forjar las líneas de un modelo de Presupuestos diferente al presentado por la Comunidad, Monasterio no se ha sorprendido porque el PP en el Ayuntamiento de Madrid ha pactado con "los cuatro ediles comunistas de Manuela Carmena" Madrid 360.

"La izquierda ya no defiende derechos de ningún tipo, ni la igualdad. Defiende a colectivos del catastrofismo climático, políticas de género que hacen distinciones entre sus mujeres y las que no son suyas y si eres del colectivo trans tienes privilegios si no, no", ha zanjado.